Chlapec z Ukrajiny je hviezdou extraligy. Má len 15 rokov, v takom veku to ešte nik nedokázal

Mykhailo Lovha prišiel na Slovensko z ukrajinskej Svaľavy.

Načítavam video... video //www.youtube.com/embed/xNTKsfSgN0Y

ČADCA, ROŽŇAVA. Zaťal päsť, hlasno zakričal svoje typické aleee a vo víťaznej eufórii sa pozrel na svojich spoluhráčov.

Presne tak vyzeral moment, ktorým 15-ročný talent Mykhailo Lovha načal prekvapujúci postup Čadce vo veľkom finále stolnotenisovej extraligy proti domácej Rožňave, keď za stolom prevýšil Ingemara Pétera, najlepšieho hráča základnej časti.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Titul majstrov Slovenska v súťaži družstiev mužov získali už ôsmykrát Vydrany. V tejto štatistike držia slovenský rekord, v poslednej dekáde sú nezastaviteľní.

Po bojoch o titule sa však po celom Slovensku skloňuje najmä meno hráča vicemajstrov Slovenska. Mykhailo Lovha je chlapec z ukrajinského mesta Svaľava, ktorý pred vyše rokom ušiel pred vojnou a na začiatku sezóny ho v slovenských najvyšších súťažiach takmer nik nepoznal.

Súvisiaci článok

Súvisiaci článok Halu, kde trénoval, zbombardovali. 15-ročný ukrajinský supertalent na Slovensku dominuje Čítajte

V októbri nastúpil na prvý zápas za béčko Čadce v druhej najvyššej súťaži. S priemernou Žilinou sa trápil. Mal svetlé momenty, ale kopil aj lacné chyby. Veľa chýb. Jeden zápas prehral, dva vyhral po boji v piatich setoch, za kratší koniec ťahal aj vo štvorhre. Pôsobil neisto.

V tom čase by nik nepovedal, že o polroka bude absolútnou hviezdou 1.ligy Východ a dokonca aj extraligy. Medzi dospelými. Veď ak by sa po veľkom finále udeľovalo ocenenie pre najužitočnejšieho hráča extraligy, trofej by určite získal Lovha.

So skóre 7:1 bol najlepším hráčom play – off. A to má len 15 rokov! V tomto veku to ešte nik nedokázal.

V článku sa dozviete Čím si Lovha získaj aj domácich divákov, ktorým prekazil sen o titule

Prečo podľa Novotu nenašiel v Bratislave svoj "domov"

Na čo by sa dlhodobo najlepší hráč extraligy zameral, ak by bol jeho tréner

Čo na jeho adresu povedal skúsený spoluhráč Pavel Petráš

Fandili mu aj diváci, ktorým skazil sen o titule

„Herný koncept, ktorého sa drží, nemá výrazné diery, poľahky sa tak stal obávaným súperom pre všetky slovenské družstvá,“ pochválil po finále mladého Ukrajinca Samuel Novota, jediný premožiteľ Lovhu a v posledných rokoch najlepší hráč extraligy.

Aj on tak potvrdil kvality šikovného ľaváka, ktorý nielen vyhrával, ale získal si na svoju stranu aj publikum. Dokonca aj domáca Rožňava mu vo finále fandila, hoc deň predtým skazil Geológu sen o majstrovskom titule.