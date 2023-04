Na Kysuciach pribudnú štyri stacionárne radary, budú na týchto miestach

Merať rýchlosť bude aj mestská polícia. Prípadné priestupky sa budú riešiť formou objektívnej zodpovednosti.

Umiestnenie radarov na Kysuciach. (zdroj: Pavol Stolárik)

KYSUCE. Na rizikové úseky ciest chce polícia nasadiť stacionárne radary. Tie odfotia každé vozidlo, ktoré poruší v danom úseku pravidlá. Bez ohľadu na to, kto auto šoféroval, pokuta príde držiteľovi vozidla aj s fotografiou do niekoľkých dní domov, v prípade služobných áut do firmy. Od tohto systému si polícia sľubuje efektívnejšiu kontrolu a menej nehôd.

V rámci pilotného projektu plánuje Ministerstvo vnútra SR kúpiť z peňazí z Plánu obnovy na slovenské cesty 279 radarov za 34,1 milióna eur. Z tohto počtu štyri pôjdu na Kysuce. Lokality na umiestnenie radarov vybrali krajské a okresné dopravné inšpektoráty. Vychádzali pritom z miest, kde sa často stávajú tragické dopravné nehody. Najviac ich malo byť na cestách prvej triedy. Systém má tiež vypracovať prehľadné štatistiky za každý úsek.

Zmerajú rýchlosť, skontrolujú prejazd na červenú

Podľa mapy zverejnenej v hodnotení projektu automatizácie systému odhaľovania porušení pravidiel cestnej premávky, ktorú uverejnil Útvar hodnoty za peniaze, dva radary pôjdu na zarúbanú cestu I/11. Prvý bude umiestnený na radoľskú križovatku a druhý na križovatku do Čadce pred supermarket Tesco. Tieto stacionárne prístroje by okrem merania rýchlosti mali dokázať aj kontrolovať prejazd na červenú, s čím sa vodiči stretávajú v týchto úsekoch denne, hlavne pri tranzitujúcich kamiónoch.

Cesta I/11 je označená ako cesta s vysokou nehodovosťou, veď úsek Žilina - Čadca patrí medzi najvyťaženejšie úseky na Slovensku, kadiaľ premáva aj tranzitná doprava. Za rok 2022 eviduje polícia medzi Čadcou a Žilinou 40 dopravných nehôd, pri ktorých zahynuli štyri osoby a 29 utrpelo zranenia.

: Navrhované miesta pre inštaláciu radarov. (zdroj: ÚHP)

Ďalší stacionárny radar by mal byť umiestnený na cestu 487 v katastri obce Raková. K nehode s tragickým koncom tu došlo naposledy v sobotu 14. januára, kedy 28-ročný vodič osobného motorového vozidla BMW predchádzal na mokrej vozovke a v ľavotočivej zákrute narazil do stromu. Pri nehode utrpel zranenia, ktorým na mieste podľahol. Posledný stacionárny radar by podľa uverejnenej mapy mal stáť v katastri obce Nová Bystrica na ceste 520. Tieto bodové radary budú vyhodnocovať rýchlosť vozidla na základe merania zmeny vzdialenosti medzi meraným objektom a meradlom v čase.

Radary zároveň zaznamenajú evidenčné číslo vozidla, miesto prejazdu, smer prejazdu, dátum a čas prejazdu, monitorované pravidlo cestnej premávky, identifikované porušenie pravidiel cestnej premávky aj rozdiel v nameraných hodnotách. Fotografia vozidla s EČV musia byť v takom rozlíšení, aby bolo možné bez zásahu obsluhy jednoznačne identifikovať typ vozidla a jednotlivé znaky na EČV.

Merať bude môcť aj mestská polícia

Vláda v piatok 14. apríla schválila návrh zákona o obecnej polícii. Jedny z najpodstatnejších zmien vo vládou schválenom legislatívnom návrhu sú v oblasti cestnej premávky.