Jedna leží na Trojmedzí, v druhej pramení ropa. O titul Dedina roka zabojujú aj dve kysucké obce

Medzi dvanástimi uchádzačmi o titul Dedina roka sú Čierne a Korňa.

ČIERNE/KORŇA. Dedina roka je výnimočným priestorom na prezentáciu obcí, ktoré sa starajú nielen o svoje prostredie, ale aj o rozvoj vlastných tradícií a kultúry. V ročníku súťaže Dedina roka sa predstaví dvanásť slovenských obcí. Aj Kysuce majú v tejto súťaži zastúpenie. Hodnotiacej komisii sa predvedú obce Čierne a Korňa.

Okrem titulu Dedina roka sa vyhlasujú aj ocenenia v siedmich jednotlivých kategóriách – Dedina ako partner, Dedina ako hospodár, Dedina ako maľovaná, Dedina ako klenotnica, Dedina ako pospolitosť, Dedina ako záhrada a Dedina ako hostiteľ. Najlepšia obec získa finančné aj vecné dary a bude reprezentovať Slovensko v boji o Európsku cenu obnovy dediny. Obe Kysucké obce majú čo usporiadateľom ponúknuť. V oboch sú dobrí ľudia, krásna príroda a mnoho zaujímavostí.

Starostka Korne Marianna Bebčáková hovorí, že táto malebná dedinka zo severozápadu sa zapojila do súťaže Dedina roka, pretože majú čo ponúknuť a obec má obrovský turistický potenciál a stáva sa dominantou cestového ruchu na Kysuciach. Zároveň dodáva, že že pre Korňancov je lokálpatriotizmus príznačný.

"Sú hrdí na svoju obec, radi sa zapájajú do spoločenského života, do organizácie rôznych podujatí, nie je im ľahostajný chod no ani vzhľad obce. Starajú sa o svoje predzáhradky, obnovujú si svoje domy v duchu nielen estetických kritérií, ale aj s ohľadom na šetrenie životného prostredia a využívania obnoviteľných zdrojov," ozrejmuje Marianna Bebčáková.

Starosta Čierneho Peter Staňo túto iniciatívu predložil nielen preto, že Čierne je perlou Trojmedzia, ale aj z dôvodu vzdania úcty predchádzajúcim starostom, zastupiteľstvám a občanom, ktorí dlhé roky tvorili a svojou usilovnou prácou formovali ráz obce Čierne.

"Aj keď som vo funkcii starostu obce len niekoľko mesiacov, v pozícií poslanca obecného zastupiteľstva som bol už v minulom volebnom období a považujem si za česť prihlásiť našu peknú dedinu a jej pracovitých občanov do tejto súťaže. Pevne verím, že po zverejnení informácie o súťaži „Dedina roka 2023“ sa naši občania výrazne zmobilizujú a budú sa snažiť našu obec predstaviť v čo najlepšom svetle," vysvetľuje Staňo

Čierne má ambíciu dostať sa na mapu Slovenska nielen ako obec na Trojmedzí, ale aj ako obec, v ktorej sa dobre žije, trávi voľný čas, oddychuje, má perspektívu pre mladé rodiny a zabezpečuje kvalitné životné podmienky pre všetky vrstvy obyvateľstva, komunity a spolky.

Obec, kde pramení ropa

"Celé územie obce leží v Chránenej krajinnej oblasti Kysuce. V obci sa nachádza niekoľko prírodných a kultúrnych pamiatok, spomeniem len zrekonštruovaný Korňanský ropný prameň s oddychovými zónami, technickú pamiatku Veterný mlyn, prírodná pamiatka lipy na Vígľaši (revitalizované 2021), či drevenice na Škorňovom grúni," informuje starostka s tým, že za za posledné obdobie v obci vybudovali aj rôzne náučné turistické chodníky a atrakcie.

Spomína napríklad detský náučný turistický chodník o zvieratkách, bylinkovú lekáreň, obriu lavičku s úžasnými výhľadmi.

"V areáli stáročných líp na Vigľaši máme novovybudovanú včelnicu, kde pravidelne organizujeme včelárske prednášky. V centre obce v spolupráci s OCR Kysuce je vybudovaný múr histórie, v osade u Šulcov sme za uplynulé obdobie zrevitalizovali technickú pamiatku – veterný mlyn, ktorý v minulosti slúžil na mletie obilia. Cez našu obec vedie pútnická cesta na mariánske pútnické miesto Živčáková, na našom katastri je vybudovaný chrám, ktorý je navštevovaný pútnikmi z celého sveta," konkretizuje Marianna Bebčáková.

Marianna Bebčáková tiež Pripomína, že medzi nehmotné kultúrne dedičstvo špecifické pre Korňu je rezbárske spracovanie dreva, široko-ďaleko v minulosti známa výroba drevených šindľov na pokrývanie domov. Korňa je známa aj ako miesto, kde sa ešte donedávna vyrábal špecifický hudobný nástroj cimbal. Medzi výrobcami vynikala rodina Hrtúsovcov."V kultúrnom dome v Korni sa nachádza stála expozícia múzea “Bimaček”. Sú v ňom zhromaždené autentické predmety, ktoré v domácnostiach aj na hospodárstvach používali naši predkovia. Všetky pochádzajú z Korne a jej okolia, sú ošetrené, obnovené a nainštalované ako múzejná expozícia," podotýka starostka Korne s tým,

Intenzívny rozvoj perly Trojmedzia

Obec Čierne vzhľadom k vynikajúcej polohe na Trojmedzí a vďaka intenzívnemu rozvoju v minulých rokoch ako aj v súčasnosti má možnosť zviditeľnenia nielen v regióne ale aj v rámci celého Slovenska. Aj preto má ambíciu stať sa dedinou roka.

Ako hovorí starosta obce Peter Staňo, kvalitné projekty zrealizované v katastri obce, ako napríklad cezhraničné cestné prepojenie Čierne – Skalité – Jaworzynka, cykloturistické prepojenie Čierne – Hrčava aj lávka na Trojmedzí, ktorá prepája slovenské územie s poľským územím pre peších a cykloturistov, dávajú výrazný predpoklad na zvýšenie záujmu z hľadiska cestovného ruchu, vytvárania produktov a služieb pre turistov a návštevníkov obce Čierne a tým aj vznik nových pracovných miest v obci a regióne Trojmedzia.

"Aj v obci sa toho veľa zmenilo, je každým rokom krajšia a rozvíja sa. Pripomeniem len projekty ako výstavba telocvične pri Základnej škole Čierne Ústredie, revitalizácia námestí pri kostole sv. Petra a Pavla a pri kostole sv. Ignáca z Loyoly. Okrem toho každým rokom pracujeme na udržiavaní goralských tradícii, ktoré sú typické pre česko-poľsko-slovenské pomedzie," dodáva starosta Čierneho Peter Staňo.

O víťazovi rozhodnú v auguste

V aktuálnom ročníku majú najsilnejšie zastúpenie obce zo Žilinského kraja, ktorých je päť, východ je zastúpený tromi a západ krajiny štyrmi obcami. O národné ocenenie a zviditeľnenie zabojujú okrem Korne a Čierneho aj Benkovce, Bzince pod Javorinou, Čičmany, Gajary, Jakubova Voľa, Necpaly, Rakovo, Spišské Tomášovce, Vinosady a Veľké Ripňany. O víťazovi rozhodne odborná porota koncom augusta. Dedinu roka vyhlasuje ministerstvo životného prostredia a SAŽP od roku 2001.

"Rád by som ocenil odvahu týchto 12 obcí, ktoré sa v tomto pre obce mimoriadne neľahkom období rozhodli zapojiť sa a otvoriť sa verejnosti. Vysoká inflácia, likvidačná cena energií a ďalšie krízy sa potrebujú vyvážiť niečím dobrým, ľudským, pozitívnym a účasť v Dedine roka tým nepochybne je," zdôraznil dočasne poverený minister životného prostredia Ján Budaj.

"Je ťažké prekonať posledný ročník, ktorý bol najúspešnejší z hľadiska počtu prihlásených dedín. Vnímam to tak, že v tomto roku bude prioritou kvalita, nie kvantita. Teším sa, čím originálnym a nezabudnuteľným prekvapia obce v teréne národnú hodnotiacu komisiu," konštatoval generálny riaditeľ SAŽP Michal Maco.

Samotná prezentácia dedín bude prebiehať od mája do júna, pričom je dôležité zostaviť originálny, zaujímavý a inšpiratívny program. Súčasťou by mali byť úspechy či výnimočnosť danej obce v oblasti kultúry, tvorivosti obyvateľov, tradícií, hospodárenia, starostlivosti o životné prostredie, budovania spoluprác komunít i nadväzovanie partnerstiev.

