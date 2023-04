Ľudia ignorujú zákaz prechodu cez stavenisko, riskujú tým svoju bezpečnosť

Ak chodci nechcú porušiť zákaz, musia použiť veľkú obchádzku.

KRÁSNO NAD KYSUCOU. V Krásne nad Kysucou v časti Blažkov sa stavbári pustili do potrebnej rekonštrukcie vodného priepustu starého 150 rokov, keďže hrozilo jeho zrútenie.

Takáto komplexná oprava si vyžiadala trojmesačnú dopravnú uzáveru. Kvôli novému premosteniu, ktoré priepust nahradí, bolo treba vykopať dvadsať metrov dlhú a pätnásť metrov hlbokú jamu cez celú cestu. Ide pritom o dôležitú spojnicu tejto mestskej časti s centrom mesta.

Prejazd aj prechod je cez stavenisko zakázaný. Ľuďom však chýba lávka pre bezpečný prechod peších, cez ktorú by mohli prejsť. Ak sa chcú dostať z mesta domov, alebo z domu do práce v priemyselnej zóne, obchádzať musia niekoľko kilometrov. Niektorí tak ignorujú svoju bezpečnosť cestu si krátia cez zablatený výkop.

Chýba lávka pre peších

Momentálne ak sa chcú dostať ľudia autami domov, musia obchádzať niekoľko kilometrov. Mesto prisľúbilo obyvateľom, že vybuduje dočasnú lávku pre peších, ktorú by mohli používať, no práce zatiaľ viaznu.

Počas pekného počasia si ľudia krátia cestu cez stavenisko. Deťom to nevadí ani vtedy, keď prší. Prebehnú cez blato, len aby nemuseli chodiť dookola.

"Je to celé vyriešené zle. Ľudia sú nespokojní, nemôžu prejsť ženy s kočíkmi, deti do školy ani poštárka. Neprejdeme ani pešo ani na bicykli. Síce posunuli zastávku autobusu, no nedá sa k nej dostať. Musíme to obchádzať strmou cestou po moste a do centra je to asi päť kilometrov. Manželka robí v potravinách na stanici a tie kilometre si dennodenne odkrúti. A čo deti? Ťažko ich donútiť chodiť dookola. Rozumnejšie by bolo stavať cez prázdniny,“ posťažoval sa obyvateľ časti Blažkov Vladimír Šuráb.

Hrozil celkový kolaps vozovky