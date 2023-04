Mama trojčiat: Šok vystriedali obavy. Tehotenstvo bolo pre mňa najťažšie obdobie v živote

Manželom z Čierneho sa narodili trojčatá.

ČIERNE. Viktória, Adam, Jakub. To sú mená trojčiat, ktoré sa narodili Lucii a Štefanovi Budošovcom z Čierneho.

Šťastným manželom doslova zmenili život od základov. Keďže už mali 2,5-ročnú dcérku Olíviu, zrazu sa tak museli starať o štyri deti.

Ako prvýkrát reagovali na informáciu, že budú rodičmi trojčiat? Ako prebehol pôrod? Ako zvládajú nové radosti, ale i starosti? Aj o tom sme sa rozprávali s Luciou Budošovou, ktorá na MDŽ dostala od Boha najkrajší dar na svete.

Kedy ste sa dozvedeli, že čakáte trojčatá?

Veľký paradox je, že sme s manželom boli zmierení, že zrejme budeme mať jedináčika. Prvú dcérku sme si vymodlili, dlho sa nám nedarilo a keď sme sa rozprávali, že by sme chceli predsa len ešte jedno dieťa, už len to bol šok, že sa mi podarilo otehotnieť hneď. V polovici augusta mi vyšli pozitívne tehotenské testy a potvrdiť tehotenstvo som bola 2. septembra 2022. Na tento dátum nikdy nezabudnem, od základov sa nám zmenil život.

Pamätáte si, ako ste zareagovali?

Túto otázku dostávame veľmi často. Predstavte si, že chcete rozšíriť rodinku o ďalšieho člena, súrodenca, pre prvorodenú dcérku a lekár vám oznámi, že nečakáte jedno, ale dokonca tri deti.

Zľava: Adam, Viktória a Jakub. (zdroj: RODINNÝ ARCHÍV)

Bol to šok?

Obrovský šok. Keby mi gynekológ neukázal tri bijúce srdiečka na monitore, neuverila by som. Manželovi som telefonovala do práce. Najskôr neveril ani on, myslel si, že keď plačem, zrejme sa tehotenstvo nepotvrdilo.

Keď som mu to vysvetlila, spadol mu telefón. Bolo chvíľu ticho a dohodli sme sa, že to preberieme radšej doma. Ticho pokračovalo aj doma. Potrebovali sme to obaja vstrebať a neboli sme schopní uvažovať.