V Poľsku nakupujú každé dva týždne. Všetko je tu lacnejšie, hovoria Kysučania

Zisťovali sme ceny v poľských obchodoch.

KYSUCE/POĽSKO. Raketový nárast cien potravín na Slovensku núti ľudí meniť svoje zvyklosti a zvažovať, čo si môžu dovoliť.

Zároveň ich vyháňa na nákupy k naším severným susedom. Výhodu majú tí, ktorí bývajú v pohraničí a poľské obchody majú doslova za humnami.

Na parkoviskách pred obchodnými centrami v Milowke či Istebnej nájdete plno vozidiel s čadčianskymi, žilinskými aj námestovskými ešpézetkami.

V sobotu chodia nakupovať aj ľudia zo vzdialenejších miest a obcí a obchody praskajú vo švíkoch. S košíkom sa sotva pretiahnete uličkou.

Mäso, mliečne výrobky, pečivo, ovocie aj zeleninu. Na potraviny je v Poľsku stanovená nulová daň z pridanej hodnoty, preto sú ceny priaznivejšie, ako u nás.

Aj bez zníženej dane sa stále oplatia prášky na pranie, plienky pre deti či papierové utierky a toaletný papier. Menšiu časť nákupnej turistiky tvoria palivá, drogéria, tabak alebo alkohol.

Do obchodov za hranicu sa ľudia vydávajú minimálne dvakrát do mesiaca. Vysoké ceny v slovenských obchodoch sem vyháňajú celé rodiny, ktoré kvôli ušetreným stovkám eur za mesačný nákup obetujú aj hodiny cesty.

Nakupujú dôchodcovia aj celé rodiny

Maslo, jogurty, syr, mäso, olej, aj sladkosti. Tak vyzerá nákupný vozík, ktorý tlačí staršia dvojica cez parkovisko pred obchodným centrom Biedronka k svojmu autu s čadčianskou poznávacou značkou.

„Do Istebnej chodíme nakupovať každé dva týždne,“ hovorí starší manželský pár zo Skalitého vykladajúc plný nákupný vozík do kufra bielej Škody Fábia. Bez nákupov mimo Slovenska by s peniazmi nevyšli a úspory sa rýchlo míňajú.

Cena vybraných tovarov v Poľsku v prepočte na EUR. (zdroj: Pavol Stolárik)

„Treba zaplatiť plyn, elektrinu, lieky. Tých peňazí toľko nemáme, veď viete, aké sú u nás dôchodky. Na potraviny minieme z rozpočtu najviac peňazí. Už predtým boli ceny vysoké, no po zdražení je to neúnosné. Tu sa to oplatí oveľa viac. Dnes sme platili asi stopäťdesiat eur, no u nás by to bolo určite o stovku viac,“ kýve hlavou pán Rudolf.

Dodáva, že kým neklesnú ceny aj na Slovensku, stále budú nakupovať v Poľsku a na nákupy za hranicu chodia aj jeho deti. Jediné, čo nakupujú doma, je čerstvé pečivo.

Pre mnohých, vrátane dôchodcov, sú nákupy v Poľsku doslova riešením existenčných problémov. Znamenajú pre nich desiatky ušetrených eur, mnohokrát aj viac.

Lacnejšie potraviny aj bez akcie

Netreba sa im čudovať. V Poľskú sú ceny potravín v porovnaní so Slovenskom poznateľne nižšie.

Veď za dvesto gramové maslo bez akcie pri pokladni zaplatíte euro dvadsať. Ak natrafíte na dobrú akciu, dokážete ho kúpiť za 67 centov.

Lacnejšie vyjdu aj vajcia. Za dvadsať kusov priemernej veľkosti zaplatíte euro osemdesiat.

Bračové pliecko za tri šesťdesiat, čerstvá kaiserka za sedem centov, hladká múka za 49 a plnotučné mlieko za 75 centov bez zľavy.