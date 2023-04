FOTO: Motorkári zahájili sezónu na Kysuciach spanilou jazdou cez tri štáty

Nablýskané tátoše prevetrali po slovenských, poľských aj českých cestách.

KYSUCE. Počas poslednej aprílovej nedele zaplnili stovky motorkárov, bez rozdielu veku, národnosti, pohlavia a kubatúry, priestor pri penzióne Gajuz v Oščadnici, aby už tradične zahájili sezónu spanilou jazdou cez tri štáty. Za tri hodiny prešli cez Slovensko, Poľsko aj Českú republiku, kde nablýskané mašiny vítali popri cestách diváci. Mohli sa pokochať pohľadom na dvojkolesových tátošov, ktorých ich majitelia poctivo pripravili na tohtoročnú sezónu na cesty.

Rady motorkárov sa podľa niektorých účastníkov rozširujú každým rokom, už vlani zaplnilo okolie penziónu tristopäťdesiat posádok, tento rok ešte o niekoľko viac. Motorkárov neodradilo ani zamračené počasie s hrozbou drobného dažďa. Už podľa značiek bolo vidieť, že sú tu nielen domáci z blízkeho okolia, ale aj východniari z Prešova či Záhoráci z Trnavy aj mašiny z Českej republiky.

"Pred šiestimi rokmi sme začínali so stovkou motorkárov, minulý rok už ich bolo 350. Ľuďom sa to páči, veď prebrázdiť tri štáty za taký krátky čas sa dá snáď len na Kysuciach. Cestu musíme vždy prejsť, aby nás neprekvapili nepredvídané prekážky, rozkopávky, z ktorých by sme nevedeli vykľučkovať," povedal spoluorganizátor podujatia Vladimír Malík, ktorý peletón motorkárov každý rok uzatvára.

Doplnil, že takéto masové prejazdy majú svoje pravidlá a bez asistencie slovenskej, českej či mestskej polície by sa organizovali veľmi ťažko.

"Treba poďakovať aj nášmu policajnému sprievodu z čadčianskeho dopravného inšpektorátu, ktorý dohliadal na to, aby kolóna prešla bezpečne celými Kysucami, tiež policajtom z Českej republiky a čadčianskej mestskej polícii. S takýmto dozorom sa po cestách jazdí oveľa ľahšie," doplnil.

V Oščadnici čakalo motorkárov občerstvenie, výborný guláš a pivo. Samozrejme nealkoholické. Akcia tak mala okrem iného upozorniť aj mladých motorkárov, aby pri jazde nepreceňovali svoje schopnosti.

„Nakúpia si silné motorky s obrovským výkonom, no na takých sa treba naučiť jazdiť, autoškola nestačí. Mali by si skôr zaplatiť lekcie niekde na okruhu, a nie na to hneď sadnúť s tým, že napríklad cez Semeteš a Makov, či na Štúrci sú pekné zákruty, tak tam ideme. No a skončí pod zvodidlami, ako pred týždňom vo Vysokej nad Kysucou, “ vysvetlil Vlado.

"Ďakujeme všetkým za účasť, bolo vás veľmi veľa. Po zimnej prestávke to bola ďalšia príležitosť stretnúť ľudí s rovnakou "krvnou skupinou", porozprávať sa, spoločne sa previezť na mašine a naplánovať ďalšie stretnutia, veď je to o kamarátstve, o stretnutí ľudí z motokomunity. Už sa tešíme na leto a na ďalší ročník motopodujatia Garáž," dodal na záver spoluorganizátor Vlado Malík.

