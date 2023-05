Sumár a komentáre 5. ligy: Trápenie Turzovky pokračuje, Čierne padlo na dno tabuľky

Oba kysucké celky len remizovali.

V. liga Sever

Turzovka – Zubrohlava 1:1 (0:0)

Turzovka hostila Zubrohlavu, a očakával sa tak náročný duel v boji domácich o prvé jarné body. V prvom polčase prevládla dobrá organizácia hry u oboch celkov, a hoci na lopte boli istejší hostia, vyrovnané to bolo aj na šance. Pri otváracej príležitosti zachránil Turzovku Poništ, taktiež sa však blysol Jendrol a vytesnil volej Šmahajčíka na roh.

Kanonier domácich sa dostal aj do ďalšej šance, tento krát jeho volej tesne minul bránu hostí. Vyrovnané dejstvo mohol v nadstavenom čase zlomiť Trabalík po veľmi sporne nariadenom pokutovom kope, no zaskvel sa opäť Poništ, penaltu zneškodnil a tak sa do šatní šlo za bezgólového stavu.