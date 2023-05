Sumár a komentáre 7. ligy: Korňa zakopla, Podvysoká si upevnila post lídra, v Horelici padlo sedem gólov

Siedma liga v kocke.

VII. liga - o postup

Oščadnica – Rudinská 1:2 (1:0)

Obe mužstvá predviedli na ihrisku bojovnú hru, zápas sa odohrával medzi šestnástkami. Ani jedno mužstvo si nevypracovalo mnoho šancí. Hralo sa prevažne na protiútoky, čo mohlo byť čiastočne zapríčinené aj náročným terénom. Prvú vyloženú šancu nevyužili hostia, keď hosťujúci Pečalka netrafil do prázdnej brány. Toho využili domáci a v 35. minúte po centrovanej lopte trafil bránu domáci Gončár, čím otvoril skóre zápasu – 1:0.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Súvisiaci článok

Súvisiaci článok Sumár a komentáre 5. ligy: Trápenie Turzovky pokračuje, Čierne padlo na dno tabuľky Čítajte

Do druhého polčasu nastúpili hostia s cieľom upraviť skóre vo svoj prospech. Vypracovávali si šance najmä zo strednej vzdialenosti. V 66. minúte ušiel hosťujúci Pečalka a tvrdou strelou do protismeru domáceho brankára vyrovnal skóre na 1:1. Následne nastal v strede ihriska boj o loptu. Rozuzlenie zápasu prišlo v 83. minúte, kedy hosťujúci Kramár šikovne našiel Sagu, ktorý vsietil hlavou rozhodujúci gól a postaral sa tak o víťazstvo hostí – 1:2.

Góly: 35. M. Gončár – 66. Š. Pečalka, 83. M. Saga. ŽK: T. Lisko (RUDINSKÁ). R Paštrnák, 100 divákov.

OŠČADNICA: A. Dudiak – E. Petrák, M. Neveďal, M. Štetina, M. Poláček (85. D. Pukalík), V. Graňa (79. A. Tomašec), R. Belák, R. Rábik (72. J. Kučák), P. Kupka, M. Gončár, S. Kubla (85. V. Durschmied).

RUDINSKÁ: P. Gašinec – M. Malíček, Š. MALÍK, M. Mičenec, Marek Luciak, R. Ondrúšek, M. Saga, R. Vlček (62. Lukáš Luciak), T. Lisko, M. Patyka, Š. Pečalka (76. D. Kramár).

Súvisiaci článok

Súvisiaci článok Sumár a komentáre 6. ligy: Radôstka padla, Vadičov má druhé víťazstvo v sezóne Čítajte

Olešná – Ochodnica 2:1 (1:0)

V Olešnej sa hral bojovný futbal, oba tímy sa snažili dostať do vedenia. Skóre zápasu otvoril v 26. minúte domáci Chrobák a poslal tak Olešnú do vedenia – 1:0. Hra sa opäť vyrovnala a do konca prvého polčasu už gól nepadol.