Malá dedina je vďaka novým bytovkám atraktívnou aj pre mladých

V Korni vyrástli dve bytovky s tridsiatimi šiestimi bytmi.

KORŇA. Mladé rodiny s deťmi v hornokysuckej obci Korňa sa presťahujú do nových nájomných bytov. Postavila ich samospráva s podporou Štátneho fondu rozvoja bývania (ŠFRB) a Ministerstva dopravy Slovenskej republiky.

V dvoch nových bytových domoch je 36 bytov bežného štandardu, z toho 26 dvojizbových, štyri trojizbové a šesť jednoizbových. Takmer všetky sú už pridelené novým nájomníkom.

Sťahovanie už v máji

Prví nájomníci by sa do svojich nových bytov mohli nasťahovať už v máji. Malá obec sa tak dokáže popasovať s nedostatkom bývania lepšie ako niektoré väčšie mestá. Pre mladé rodiny je to mimoriadne atraktívna ponuka na pomerne lacné bývanie.

„Za chvíľu sa nám narodí bábätko, tak sme požiadali o pridelenie trojizbového bytu a dúfali sme, že sa to podarí,“ povedal pri prevzatí kľúčov od nového trojizbového bytu Rudolf Badžgoň z neďalekého Predmiera, ktorý pracuje ako učiteľ v Základnej škole Korňa.

Jeho manželka Lenka dodala, že už predtým sa pokúšali nájsť si samostatné bývanie.

„Ceny komerčných prenájmov sú privysoké. Z učiteľského platu a z mojej materskej by sa to dalo zvládnuť len ťažko. Starať sa o dieťatko v tejto dobe je veľmi finančne náročné. Sme spokojní, pretože sme chceli ostať bývať na dedine. Je tu krásne prostredie a v okolí je úplná vybavenosť,“ vyjadrila sa Lenka Badž-goňová.

Cena nájomného za dvojizbový byt s rozlohou 49 metrov štvorcových je približne 180 eur. K tomu však treba pripočítať vodné, stočné, kúrenie a elektrinu, čo predstavuje v priemere na dvojizbový byt približne 80 eur mesačne.

Treba zastabilizovať počet obyvateľov

Náklady na vybudovanie bytových domov a technickú vybavenosť boli 2,2 milióna eur, peniaze získala obec z dotácie od Ministerstva dopravy SR a úver zo ŠFRB.

Okrem toho obec odkúpila pozemok pod výstavbu od Bohumila Jaroša, bolo treba vybudovať vodovod, kanalizáciu aj ďalšie napojenia na siete.

„Nové byty sme potrebovali ako soľ. Doposiaľ nám mladé rodiny z obce odchádzali do okolitých obcí a miest. Demografická krivka z roka na rok klesala. Výstavbou týchto bytových domov sa nám podarí počet obyvateľov v Korni zvýšiť alebo aspoň zastabilizovať,“ skonštatovala starostka Korne Marianna Bebčáková s tým, že vďaka patrí celému obecnému zastupiteľstvu, ktoré jednohlasným stanoviskom stavbu bytov podporilo.

Uviedla, že začať stavať byty nie je jednoduché, bolo treba vybaviť stavebné povolenie, urobiť verejné obstarávanie na výber zhotoviteľa a prejsť náročným administratívnym procesom. Výstavba trvala dva roky.