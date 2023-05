Cez nebezpečný priechod pomáha deťom prejsť namiesto policajta školník

V Čadci spustili jedinečný projekt, pri ktorom pomáha deťom prejsť cez priechod pre chodcov dobrovoľník.

ČADCA. Ak tento týždeň prejdete popred základnú školu v časti Horelica v Čadci tesne pred začiatkom vyučovania, určite zbadáte osobu na väčšiu vzdialenosť len ťažko rozoznateľnú od policajta.

Usmievavý päťdesiatnik Róbert Stopka si každé ráno oblečie zelenú reflexnú šiltovku a neónovú vestu, do ruky vezme zastavovací terč, aby deťom pomohol bezpečne prejsť cez priechod pre chodcov na frekventovanej ceste, ktorá vedie popred školu.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Róbert sa pred mesiacom dobrovoľne prihlásil ako strážca priechodu pri škole a túto povinnosť berie veľmi zodpovedne. Do služby musí nastúpiť či prší, či sneží, či páli horúce slnko, a to nie je ľahká úloha. Povedal, že by radšej sám skočil pod idúce vozidlo, len aby zabránil zraneniu niektorého z detí.

Bezpečne do školy aj domov

„Určite nebol môj sen stať sa policajtom, ani v detstve. Stačilo mi, že som bol na vojne,“ pousmial sa Róbert Stopka. Zároveň povedal, že najväčší nápor je ráno. Vodiči sa ponáhľajú do práce, deti dobiehajú do školy od autobusov. Vzhľadom na výšku detí sú tí najmenší v mestskej premávke ohrození asi najviac, pretože ich nie je dobre vidieť.

„Vtedy treba na deti doslova striehnuť, dávať pozor, aby neprebehli poza chrbát. Snažím sa vytvárať skupinky, ktoré potom prevediem cez cestu. Tým sa zrýchli aj doprava. Veď som za všetky deti zodpovedný a prioritou je to, aby sa bezpečne dostali do školy a domov,“ doplnil školník dopravák a dodal, že ak by vodič nezastavil, schmatol by ohrozené dieťa a snažil sa uskočiť.

Dobrovoľník musí absolvovať preškolenie aj preskúšanie dopravným inšpektorátom. (zdroj: Pavol Stolárik)

Zároveň podotkol, že s disciplínou vodičov je to rôzne. „Dokonca sa tu stala nehoda, pri ktorej vodička zrazila školáčku. Stávajú sa aj situácie, kedy jeden vodič zastaví pred priechodom, aby dal deťom prednosť a druhý nedočkavý ho obehne. Vtedy len-len že nedôjde k nešťastiu,“ opísal Róbert Stopka s tým, že okrem neopatrných vodičov sa nájdu aj takí, ktorí zastavia ešte pred zdvihnutím terča a trpezlivo čakajú, kým deti prejdú.

Školu v mestskej časti Horelica navštevuje 135 detí, no sprievod cez cestu potrebuje 56 najmenších z prvého stupňa. Riaditeľka školy Renáta Rišianová uviedla, že odporučiť pána školníka ako dozorcu priechodu pre chodcov bola dobrá voľba.

Prečítajte si

Prečítajte si Dolnokysucká dedinka je srdcom cyklistiky. Snežničania chystajú otvorenie sezóny Čítajte

„Cesta popred školu je jedinou obchádzkovou trasou, keď je zatvorený tunel Horelica a je veľmi fekventovaná. Deťom pomáhala doposiaľ mestská polícia. No keď náhodou neprišli mestskí policajti, ktorí prechod strážili, deti prechádzali cez cestu nebezpečným spôsobom, vybiehali, rútili sa naprieč a hrozilo, že ich zrazí auto. Pre školu je to výhoda. Pán školník okrem školských budov veľmi dobre pozná aj všetky deti, rešpektujú ho a je vždy poruke. Deti môže prevádzať nielen ráno aj napoludnie po štvrtej a piatej vyučovacej hodine,“ skonštatovala riaditeľka školy.

Polícia hľadá ďalších dobrovoľníkov

Okrem školy na Horelici mestská polícia zabezpečuje bezpečnú cestu z a do školy na prechodoch pre chodcov pred školskými zariadeniami najmä v ranných ako aj v poobedných hodinách už niekoľko rokov. Ako uviedol náčelník čadčianskej mestskej polície František Linet, táto činnosť v značnej miere vyťažuje prácu hliadok Mestskej polície Čadca každodenne počas školského vyučovania.