Sobota v Čiernom bude patriť Jarným slávnostiam býka a Bača festu

Tradičné remeslá, dobré jedlo aj originálna zábava sú zárukou príjemne stráveného popoludnia.

ČIERNE. Prípravy na festival venovaný tradičnému pastierskemu remeslu – Jarné slávnosti býka & BAČA FEST v Čiernom sú v plnom prúde. Organizátori sľubujú originálnu zábavu, ľudové tradície a remeslá, pastierske rituály a ešte oveľa viac.

Deň bude vyplnený tiež ukážkami podkúvania koňa, výcviku psa, ukážkami rezbárov a drotárov a budú sprevádzané goralskou muzikou.

To všetko môžete na vlastnej koži zažiť už túto sobotu 6. mája na pravé poludnie sa na lúke U Budoši Dželnice (lúka pri vstupe do obce Čierne na hranici s katastrom obce Svrčinovec). Bačafest vás utvrdí v tom, že slovenské tradície sú stále živé a jednoznačne pripravené vstúpiť do našich každodenných životov.

„Nechceli sme kopírovať iné folklórne festivaly a remeslá nechať len v rovine prezentovania. My ideme ďalej, preto bude Bača fest o odovzdávaní, priamom učení a najmä o skĺbení dedičstva našich predkov so súčasnosťou,“ vysvetľuje zámer podujatia organizátor a starosta obce Čierne Peter Staňo.

Pestrá škála remesiel je preto prispôsobená tomu, s čím sa ľudia nestretávajú len tak bežne. Čierňanský bača Ján Házy bude variť vŕzgajúcu ovčiu hrudku a žinčicu.

V bohatom kultúrno-spoločenskom programe sa predstavia sokoliari, fujaristi, gajdoši, trombitáši, píšťalkári, drotári, ale aj iné remeslá.

Pozývame tak nielen obyvateľov Čierneho, ale celú Skalitskú dolinu či návštevníkov z celého regiónu. Stačí, keď si so sebou pribalíte dobrú náladu a chuť sa zabaviť, o občerstvenie núdza nebude. Variť sa budú halušky i gulášik, na chlapov čaká čapované pivko. Zábava bude trvať do neskorého večera, roztancuje vás aj obľúbená kapela Len tak zo Zlatých Moraviec. Tešíme sa na vašu účasť.

Účasť na akcii v tradičnom kroji bude po zásluhe odmenená! V prípade daždivého počasia sú gumené čižmy doporučenou obuvou. Pláštenky budú k dispozícii pri stupe.

