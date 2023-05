Svätý Florián otvoril brány hasičských staníc verejnosti

Kto bol sv. Florián?

Svätý Florián, Sanctus Florianus, vlastným menom Florian von Lorch, sa zobrazuje ako rímsky vojak s prilbou na hlave, v ľavej ruke so zástavou a v pravej s nádobou na vodu, ktorou zalieva horiaci dom.

Sv. Florián sa pravdepodobne narodil v roku 250 n.l., za vlády rímskeho cisára Diokleciána v Cetii, dnešnom Zeilselmaure v Rakúsku. Stal sa vojakom, pričom neskôr dosiahol hodnosť plukovníka rímskych pohraničných légii.

Svätý Florián zomrel dňa 4. mája v roku 304 n.l.. Podľa legendy sv. Florián zachránil istého uhliara, ktorý spadol do ohňa. Iné zdroje pripisujú Floriánovo patrocínium nad hasičmi kôli jeho mučeníckej smrti vo vode, avšak to najdôležitejšie, prečo sa sv. Florián stal patrónom hasičov je jeho charakter a odvaha. Práve vernosť svojmu presvedčeniu a odvaha s nasadením a obetou vlastného života je to, čo robí sv. Floriána dôstojným patrónom všetkých hasičov a záchranárov.