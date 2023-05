Šéfredaktor regionálnych novín MY

V printových médiách pracuje od roku 2010, kedy nastúpil do regionálnych novín MY ako športový redaktor. Od roku 2020 bol šéfredaktorom týždenníka Kysuce a od roku 2022 je šéfredaktorom divízie regionálnych novín MY. Vo voľnom čase sa venuje športu, je vicemajstrom Európy v stolnom tenise a dvojnásobný majster Slovenska v súťaži družstiev mužov. Facebook