Sumár a komentáre 4. a 5. ligy: Staškov exceloval, Poništ trafil z priameho kopu, Turzovka spaľovala šance

Makov vyhral bez boja, ostáva na čele súťaže. Čierne je posledné.

Majstrovstvo regiónu - 4. liga

Staškov – Krásno nad Kysucou 3:0 (2:0)

V Staškove sa hral od úvodných minút výborný futbal dvoch vys-pelých mužstiev. Domáci pôsobili futbalovejším dojmom. Už v 9. minúte šli do vedenia, keď sa po rohovom kope hlavou presadil navrátilec do zostavy po zranení Erik Furdan – 1:0. Do polčasu domáci ešte zvýšili, do streleckej listiny sa zapísal Lysík – 2:0.

Po prestávke sa hral naďalej futbal vo vysokom tempe plný nasadenia a agresivity. Prvých 15 minút druhého dejstva boli aktívnejší hostia z Krásna nad Kysucou, mali optickú prevahu, no výrazné šance si nevypracovali. Staškov sa v ďalšom priebehu hry opäť mohol oprieť o dobré individuálne výkony a smrtiace prechody z obrany do útoku, s ktorými mali hostia veľké problémy. Krásno nad Kysucou si za celý zápas vypracovalo jednu veľkú šancu, keď už prekonaného Kapusniaka zastúpil na bránkovej čiare Joukl, ktorý akrobaticky hlavou odvrátil jasný gól. Gólovú bodku za zápasom dal v 78. minúte dobre hrajúci Matej Brezina – 3:0. Za zmienku stojí aj fantastická akcia v závere stretnutia, keď hosťujúce mužstvo zachránila pred gólom po troch idúcich strelách po sebe trikrát konštrukcia brány. Staškov podal výborný koncentrovaný výkon a zaslúžene v derby vyhral rozdielom triedy.

Góly: 9. E. Furdan, 33. R. Lysík, 78. Matěj Brezina. ŽK: M. Čačurák, J. Zajac – L. Ďuratný, B. Kopásek, J. Kavulič, K. Gábor, A. Tvrdý, T. Ševčík, K. Švancar, M. Faktor. R Kuteľ, 200 divákov.

DOMÁCI: F. Kapusniak – E. Furdan, M. Čačurák, P. Joukl, J. Zajac, K. Jašúrek, Jakub Brezina (82. J. Valčuha), Matěj Brezina, T. Staník (87. A. Jantošík), R. Lysík, T. Gavlák (71. M. Zahaluk).

HOSTIA: Š. Beňo – D. Marčan, L. Ďuratný, A. Podmanický, B. Kopásek, J. Kavulič (72. M. Faktor), K. Gábor, J. Kubala (65. K. Švancar), M. Mečár (81. Š. Kuljovský), A. Tvrdý, T. Ševčík (65. M. Podolak).

Kysucké Nové Mesto – Kováčová 1:0 (0:0)