Pavol Pikulák: Ako sa pracuje slovenskému šéfkuchárovi v top českom hoteli

Doslova za rohom, len tri kilometre za českou hranicou, sa nachádza známy dovolenkový Rezort Valachy, kam v poslednom čase chodí za prácou čoraz viac Slovákov.

V tunajšom Spa hotel Lanterna, ktorý je v Česku synonymom prvotriednej relaxácie a špičkovej gastronómie, nedávno prevzal žezlo šéfkuchára Pavol Pikulák. Kadiaľ viedla cesta slovenského kuchára do top českého hotela? A ako sa Slovákom pracuje v Česku?

Paľo, kadiaľ viedla vaša profesijná cesta na pozíciu českého šéfkuchára?

Po vyučení som najskôr krátku dobu pracoval v reštaurácii v Čadci. Potom som na šesť rokov odišiel do Rakúska, kde som pôsobil vo štvorhviezdičkovom hotely v Alpách, čo pre mňa bola nesmierne dôležitá škola. Postupne som si prešiel všetky kuchárske pozície: od studenej kuchyne a príloh, cez gril a fine dining až po zástupca šéfkuchára. Kvôli rodine som sa potom vrátil späť na Slovensko a ďalšie štyri roky som pracoval v Žiline a varil tradičnú slovenskú kuchyňu. Koľko som za tu dobu uvaril halušiek by som ani nespočítal.

Čo vás teda priviedlo do Veľkých Karlovic?

Chýbal mi ten typ gastronómie, ktorý som robil v Rakúsku. V množstve porcí sa vytrácala kreativita. Keď som dostal echo, že v Spa hotely Lanterna hľadajú kuchára, vôbec som neváhal. Lanterna je pojem aj u nás na Slovensku. Musím povedať, že skutočnosť predčila moje očakávania. Ako v úrovni služieb, tak aj v starostlivosti o zamestnancov.

Reštaurácia v hotely Lanterna

V čom konkrétne?

Naša Lanterna aj neďaleký hotel Horal sú súčasťou Rezortu Valachy, ktorý patrí firme HP TRONIC. Ta prevádzkuje v Česku aj na Slovensku e-shopy DATART, má viac ako 3-tisíc zamestnancov a prepracovaný systém starostlivosti o ne.

Vďaka tomu máme v hoteloch veľa benefitov, ktoré v gastre nie sú bežné. A hlavná je výplata, ktorá je vždy včas na účte a papierovo v poriadku, čo je pre mňa veľmi dôležité. Slovákov tu pracuje veľa na rôznych pozíciach. Od obsluhy, kuchárov, chyžných alebo saunérov až po marketing.

Pavol Pikulák

Nie je to k nám zo Slovenska ďaleko?

Vôbec nie, naopak. Bývam s rodinou v Turzovke, takže je to pre mňa časovo bližšie, než keď som jazdil do Žiliny. Veľa mojich slovenských kolegov je z ešte väčšej diaľky. Kto nechce na smeny dochádzať denne, má možnosť nocovať v peknom zamestnaneckom ubytovaní, ktoré je zadarmo. To je tiež v dnešnej dobe neobvyklé.

Hovorili ste o výhodách. Aká je ich úroveň v Čechách?

Konkrétne u nás dostávame nadštandardné stravné, pre mňa sú užitočné aj príspevky na zubnú starostlivosť alebo veľké zľavy v e-shopoch DATART. Môžeme tiež zadarmo využívať relaxačné centrum Wellness Horal, kde to moje deti naozaj milujú. Celkovo je v hoteloch veľmi pekná a pestrá práca v krásnom prostredí, u silnej a stabilnej firmy s možnosťou kariérneho rastu. Oba hotely ped sezónou hľadajú nových ľudí. Prácu vo Veľkých Karloviciach môžem naozaj len odporučiť.

Wellness v hotely Horal

Vy ste sa stal šéfkuchárom po roku pôsobenia v Spa hoteli Lanterna. Aká je vlastne gastronómia, ktorú tvoríte?

Zameriavame sa na náročných hostí, ktorí vyhľadávajú špičkové wellness a gastronómiu. Oba hotely rezortu, Lanterna aj Horal, sú v Čechách pojmy. Wellness je na veľmi vysokej úrovni a hostia ho majú v cene pobytu. Denne sa tu ponúkajú saunové rituály, exotické masáže a termálne bazény.

My tieto služby podčiarkneme gastronómiou založenou na čerstvých a sezónnych surovinách. Ponúkame aj degustačné menu, robíme večery s vinármi a iné zaujímavé akcie.

Osobne sa snažím variť sedliackym rozumom. To znamená moderne, ale s dôrazom na región a jeho suroviny. Páči sa mi heslo Tomáša Baťu: Rob to, čo vieš, najlepšie ako to len ide a budeš mať úspech. Skrátka verím, že s poctivosťou naozaj človek zájde najďalej a to aj vo vzťahu k vareniu a surovinám. Viac o Spa hoteli Lanterna sa dočítate na www.lanterna.cz.