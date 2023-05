Na Trojmedzí sa pobeží ako o život. Tri krajiny sa spoja s jasným cieľom

Charitatívny beh má finančne pomôcť chorému chlapcovi.

ČIERNE. Môžu sa spojiť tri štáty pre dobro jedného chlapca? Príďte sa o tom presvedčiť v nedeľu 21. mája a zažite nezabudnuteľnú atmosféru dobročinného behu Beh pre život s Vlkmi.

Hlavná trasa benefičného behu má desať kilometrov a vedie cez tri krajiny. Jej vytýčenie mal na starosti majster sveta v orientačných behoch Jozef Kráľ.

Trasa je vhodná pre skúsených bežcov, ale na svoje si prídu aj začiatočníci. Pripravená je totiž aj päťkilometrová trasa vhodná na paličkovanie nordic walking alebo prechádzku. Psíky sú vítané.

Deti si môžu vyskúšať trasu dlhú 500 metrov, na ktorej ich bude sprevádzať šašo a maskot žilinských hokejistov vlk Viki.

Bohatý sprievodný program

Ak chcete zažiť čaro podujatia, no na beh si netrúfate, rozhodne si užijete sprievodný program. Dňom bude sprevádzať moderátor Viliam Kubla, nebude chýbať autogramiáda so športovcami, detské súťaže, živá ľudová hudba, latino fit dance, rozcvička s active clinic a o zábavu sa postará hudobno-eventová agentúra Svadba na Kysuciach s DJ Markom.

Nebudú chýbať známe tváre ako hokejisti Vlci Žilina, olympijský hokejista Dominik Graňák, majstri a vicemajsterka sveta Dodo Klimek, Damián Rebro a Karolína Vitteková a ich komunita street workout Kysuce ale aj starostovia z Kysúc, Poľska a Česka.

Slovenský workout na majstrovstvách sveta 2022? Dvakrát zlatý, raz strieborný! (zdroj: Dominik Klimek)

„Veľmi nás nadchlo, s akými ústretovými a dobrými ľuďmi sme sa stretli. Je to vizitka jedine toho, akí dobrí ľudia na svete žijú a ako sa dá dobro šíriť ďalej. Príďte to zažiť na vlastnej koži,“ pozýva Alena Chadimová Poláková z organizačného týmu Chadim´s Charity.

Registrácia a štartovné

Registrácia je možná na stránke www.chadims-charity.eu/sk/beneficny-beh-troch-krajin alebo na mieste podujatia od pol desiatej dopoludnia. O jedenástej je naplánovaný spoločný štart z Trojmedzia pre hlavnú kategóriu na desať kilometrovej trase. Vyhodnotenie výsledkov je naplánované na trinástu popoludní.

Štartovné je v prípade online registrácie 11 eur, na mieste 15 eur. V plnej výške bude venované Martinovi Kupcovi. Financie budú využité na nákladné rehabilitácie a starostlivosť, ktorú potrebuje.

(zdroj: ilustračné foto: Adobe Stock)

Pre koho pobežíme?

Martin Kupec je chlapec, ktorý doslova beží o život. Keď sa ho však opýtate ako sa má, odpoveď je stále kladná. Napriek tomu, že trpí smrteľnou diagnózou, s ktorou na Slovensku bojuje sám a v Európe má len troch spolubojovníkov.

„Hovorí sa, že kto zachráni jeden život, akoby zachránil svet,“ hovorí mama smrteľne chorého Martinka. „Držím ho v náručí a snažím sa vyhrať boj s časom, proti chorobe, ktorá sa nedá liečiť, niet na svete sily, ktorá by ju zastavila,“ pokračuje.

Prognózy Martinovej choroby boli veľmi kruté. A hoci sa chlapec nemal dožiť ôsmich rokov, tento rok oslávil sedemnáste narodeniny.

Martinko Kupec (zdroj: Chadim´s Charity)

Louis-Barovej syndróm je vzácne genetické ochorenie imunitného systému. Choroba Martinka postupne oberá o všetko. O pohyb, o myslenie a všetky bežné radosti a starosti, ktoré denne prežívame.

„Chalanisko by veľmi rád behal, no nemôže. To však momentálne nevadí, pretože 21. mája môžete za neho bežať vy,“ pozýva na podujatie Martinov brat Šimon.

S Martinkom sa môžete stretnúť a vzájomne si vymeniť úsmev priamo na podujatí, ktorého bude spolu s rodinou nie len súčasťou, ale najmä srdcom.