Bonusy na lekárov zabrali, Kysuckú nemocnicu posilní nová pätnástka

Lekári nájdu pôsobisko aj v nových ambulanciách.

ČADCA.Populácia starne, chorobnosť a počet lekárskych vyšetrení pribúda. Situácia v zdravotníctve nie je ružová. Lekárov aj zdravotníckeho personálu je nedostatok na celom Slovensku, nemocnice ich lákajú rôznymi motivačnými bonusmi či štipendijnými programami pre študentov lekárskych fakúlt.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Dobrou správou pre región je, že aj napriek veľkým finančným bonusom ponúkaným za českou hranicou je Kysucká nemocnica v Čadci v získavaní nových lekárov úspešná.

Minulý rok ich nastúpilo sedem, v tomto roku pribudnú ďalší.

Ako informoval riaditeľ Martin Šenfeld, Kysucká nemocnica už druhý rok po sebe eviduje zvýšený záujem lekárov a zdravotníckeho personálu o prácu.

„Personálnej politike dlhodobo venujeme zásadnú pozornosť a čas a energia investovaná do procesov získavania nových zdravotníkov začína prinášať ovocie. Pracovné pohovory s uchádzačmi stále prebiehajú, predbežne by do nemocnice malo nastúpiť pätnásť nových lekárov,“ upresnil riaditeľ nemocnice.

Uprednostnil bývanie a rodinu

Lukratívnu finančnú ponuku spoza západnej hranice zvažoval aj mladý rádiológ Erik Straka, ktorý pochádza zo Svrčinovca.

Po štúdiu sa zamestnal na poliklinike v Bratislave v Karlovej vsi. Presvedčila ho však možnosť vlastného bývania aj blízkosť rodiny, konkurenčnej ponuke odolal a posilnil tím rádiologického oddelenia Kysuckej nemocnice.

Prečítajte si tiež

Prečítajte si tiež Miešanie oviec, syrové výrobky či práskanie bičom. Jarné slávnosti býka priblížili ľuďom ovčiarske tradície Čítajte

„Študoval som v Bratislave, kde som chcel po škole aj ostať. Situácia na trhu s nehnuteľnosťami sa zmenila a nájsť dostupné bývanie v Bratislave vôbec nebolo ľahké. Mladý lekár si bývanie v hlavnom meste nemôže dovoliť. Preto som sa rozhodol vrátiť do rodného kraja a prijal miesto v Kysuckej nemocnici,“ zdôvodnil mladý rádiológ s tým, že na Kysuciach má aj rodinné zázemie.

„Technické a prístrojové vybavenie je rovnaké ako v Bratislave, kde som pracoval na koncovom pracovisku. Oslovilo ma aj to, že nemocnica má vlastnú magnetickú rezonanciu, čo je na Slovensku vzácnosť, pretože väčšina ich je súkromných. Teším sa na nový tomograf, ktorý posunie čadčiansku rádiológiu ešte viac vpred,“ doplnil Erik Straka.

Posilnia oddelenia aj nové ambulanice

Nové kapacity podľa vyjadrenia riaditeľa Martina Šenfelda väčšinou personálne posilnia existujúce oddelenia naprieč celou nemocnicou.

„Nastúpia tam, kde je to najviac potrebné, na gynekologicko-pôrodnícke oddelenie, chirurgické oddelenie, interné, neurologické aj detské oddelenie a oddelenie anesteziológie a intenzívnej medicíny,“ konkretizoval riaditeľ nemocnice.

Lekárka Katarína Kováčiková a sestra v novej ambulancii všeobecného lekára. (zdroj: Pavol Stolárik)

Novoprijatí lekári však posilnia aj ambulantný sektor, v ktorom je tiež katastrofálna situácia.

Podľa prieskumov Ministerstva zdravotníctva chýba zhruba 400 všeobecných lekárov pre dospelých a viac ako 200 pediatrov.

Lepšie to nie je ani so stavom odborných ambulancií. Ľuďom chýba kožný lekár, urológ, dostať sa napríklad na detskú alergológiu je hotové umenie.

Mohlo by vás zaujať

Mohlo by vás zaujať Svätý Florián otvoril brány hasičských staníc verejnosti Čítajte

„ Ambulanice boli dlhodobo zanedbávané. Niekedy riešil umiestnenie odborných lekárov ústav národného zdravia, to však nahradil trhový princíp, kde zdravotnú starostlivosť manažovali zdravotné poisťovne, ktoré mnohokrát odmietli ambulanciu lekára zazmluvniť," vysvetlil Šenfeld.

"Snažíme sa túto dieru zaplniť, otvárame nové ambulancie v pôsobnosti Kysuckej nemocnice a pripravujeme ďalšie, ktoré regiónu chýbajú. V krátkom čase plánujeme otvoriť ambulanciu detskej reumatológie, ktorých je na Slovensku ako šafránu, v rokovaní je aj detská nefrologická ambulancia,“ ozrejmil riaditeľ nemocnice.

Štart ambulancie všeobecného lekára