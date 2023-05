Na rozhodnutie mal hodinu, trénovať Makov berie ako česť. Prečo Veselovský prikývol na ponuku z Kysúc?

V súčasnosti je najväčším problémom mužstva úzky káder a zranenie Pavla Zimku.

MAKOV. Futbalového trénera Zdenka Veselovského poznajú najmä fanúšikovia z Turca. Bývalý brankár viedol doteraz viaceré tímy, aby sa na začiatku jarnej časti presunul na Makov. V jednom z najlepších kysuckých celkov posledných rokov ale nebola po zime ideálna nálada a viackrát sme o nej písali aj MY. Vedenie lídra štvrtej ligy ale situáciu stabilizovalo a hráči sa mohli sústrediť na druhú polovicu súťaže.

„Všetko sa zomlelo veľmi rýchlo. Po prvom jarnom kole ma kontaktoval Martin Pavlík s tým, že by sa chcel stretnúť. Zostal som zaskočený, hoci som vedel, o koho ide. S jeho bratom Jozefom sa poznáme, pričom sme dlhodobo v kontakte. So stretnutím som súhlasil. Makov totiž vnímam niekoľko rokov a poznám aj ľudí, ktorí robia okolo futbalu. V prípade Martina išlo o prvé stretnutie, ktoré sa uskutočnilo po zápase v Čadci,“ rozhovoril sa Veselovský a pokračoval:

„Spoločná debata trvala asi dve hodiny. Ponuka z Makova ma doslova ohromila. Keď vás osloví taký klub, pričom ja som z Turca, ide o ocenenie vašej práce.“

Štyridsaťštyriročný tréner nemal čas špekulovať a analyzovať. Na rozmyslenie dostal hodinu, aby už v nasledujúci deň mohol v klube fungovať.

Overil si situáciu

Zdenko Veselovský konal rýchlo. V hlave sa mu miešali myšlienky, veď prísť do nového pôsobiska prakticky z hodiny na hodinu, do úplne iného regiónu a do klubu, ktorý mal interné problémy, nebolo jednoduché.

„Po stretnutí s pánom Pavlíkom som ihneď zavolal Filipovi Rackovi, ktorý Makov trénoval na jeseň. Hoci som už mal relevantné informácie o tom, ako to v klube funguje, chcel som počuť názor aj z druhej strany. S Filipom sme si hneď sadli a jeho slová smerom k Makovu boli pozitívne. Neskôr som sa ozval ešte jednému trénerovi z okolia. Aj on ma uistil, že Javorník bude dobrá voľba a odporučil mi, nech ponuku zoberiem. Všetci sme si ale uvedomovali, že situácia je zložitá, no podstatné bolo, že kvalita v tíme zostala. Tréneri ma povzbudili. Napokon som súhlasne prikývol a ponuku prijal,“ opísal zrod nového angažmánu.