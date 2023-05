Dobrovoľníci si opäť vyhrnuli rukávy. Turisti sa tešia z novej oddychovej zóny

Lokalita Staré Šance láka históriou aj novým prístreškom.

SVRČINOVEC. Slovensko je bohaté na historické pamiatky. Mnohé z nich sú notoricky známe, iné sa do povedomia zvedavých turistov dostávajú najmä vďaka dobrovoľníkom.

Výnimkou nie sú ani Staré Šance, súčasť pohraničného opevnenia Tešínskeho kniežatstva. Ich začiatky siahajú na začiatok šestnásteho storočia.

„Tento príjemný kútik vybudovali šikovní ľudia z OZ Pre krajšie Kysuce. Je to skvelé miesto na prechádzku, nájdete tu posedenie pri bezpečnom ohnisku, prístrešok aj hojdačku. Určite odporúčam ako tip na výlet,“ povedala Kysučanka Irena Papíková, ktorá zároveň dodala, že je veľká škoda, že sa sem mnohí návštevníci vyvezú autom namiesto príjemnej krátkej prechádzky.

Staré šance v novom šate

Lokalitu na túto oddychovú zónu si dobrovoľníci nevybrali náhodou. V minulosti tu totiž turistický prístrešok už stál, podpísal sa však na ňom zub času. Staré Šance sú obľúbenou destináciou nie len miestnych, ale aj ľudí zo širokého okolia.

„Miesto sme vybrali vzhľadom na to, že bolo turistami obľúbené už v minulosti. Bolo nám ľúto, že to tu roky chátra a navštevuje ho čoraz menej rodín a skupín. Preto sme sa rozhodli to zmeniť,“ povedal Pavol Skalka, člen občianskeho združenia pre krajšie Kysuce.

„Toto miesto mám veľmi rád. Klobúk dole pred chalanmi z Oztka, že znova ukázali, že sa tu dajú robiť krásne veci. Rád si tu zaspomínam na časy, keď som mal ešte malé deti a chodili sme si sem oddýchnuť. Ostáva len dúfať, že táto lokalita v novom šate nebude podávať ruky vandalom,“ zaspomínal Marek Maruniak z dolných Kysúc.

Na hojdačku prispeli ľudia

Prístrešok bol postavený, lavička osadená, ohnisko k dispozícii každému lačnému návštevníkovi a vďaka Martinovi Turócimu z Kysuckého múzea v Čadci na mieste nájdete aj informačný panel o histórii tohto významného opevnenia. Čo však podľa dobrovoľníkov oddychovej zóne chýbalo, bola hojdačka, ktorú by si dnešné deti raz spájali s týmto miestom a svojim detstvom.

Vyhlásili teda zbierku. Peniaze na drevenú hojdačku pribúdali a s výrobou sa mohlo začať. Dnes už je dvojmiestna hojdacia lavička na mieste a teší sa z kopy návštevníkov.

„Na hojdačku som neprispel, pretože som zbierku nezachytil, ale určite by som prispel a veľmi sa z tejto iniciatívy teším. Ak nabudúce bude nejaká zbierka, určite sa zapojím. Teším sa, že na Kysuciach máme ľudí, ktorí ešte nezanevreli na verejnoprospešné práce a inšpirujú aj ostatných,“ povedal Martin Ševčík, ktorý už bezpečné ohnisko vyskúšal so svojimi kamarátmi.

Obavy z vandalov

Hoci dobrovoľníci zo združenia už skúsenosti s vandalmi majú, nad kamerou zatiaľ uvažovať nemuseli. V okolí sú navyše fotopasce, ktoré by mali prípadných záškodníkov odradiť.

„Stretli sme sa s vandalizmom pri postavení informačnej tabule o odpade, kde sme už dvakrát museli meniť plexisklo, pretože bolo rozbité. Tiež sme sa stretli s počmáraným turistickým prístreškom v inej lokalite,“ hovorí predseda združenia Marcel Hlaváč.

Dodáva, že práve preto je dôležité, aby sa zapájalo viac ľudí, pretože ak do niečoho investujete čas a energiu, nemáte potrebu to ničiť.

Ostáva teda veriť, že novovybudovaná oddychová zóna bude dlhé roky tešiť nadšencov turistiky a miestnych obyvateľov.

„Staré Šance sú kus histórie, ktorý zapadá prachom. Odporúčame ich navštíviť nie len rodinám s deťmi, ale aj milovníkom histórie, pretože každá skupina turistov si tu príde na svoje,“ dodal Pavol.