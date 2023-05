V Oščadnici si pripomenuli Deň matiek aj otcov

Členovia organizácií telesne postihnutých aj postihnutých civilizačnými chorobami sa stretli, aby si uctili otcov, mamy aj jubilantov.

OŠČADNICA. V prvú májovú nedeľu sa v penzióne Trojička v Oščadnici stretli členovia Základnej organizácie Slovenského zväzu telesne postihnutých a Zväzu postihnutých civilizačnými chorobami, aby si spoločne pripomenuli Deň matiek a Deň otcov. Najkrajším mesiacom roka je máj a preto nie je náhoda, že aj tento významný deň – Deň matiek je zaradený do tohto mesiaca.

Ako sa vyjadril predseda Jozef Křivánek, Deň matiek je príležitosťou poďakovať sa ženám – matkám za nekonečnú trpezlivosť, obetavosť, lásku, nehu a starostlivosť, ktorou zahŕňajú svoje deti a obdarúvajú svojich blízkych. Rovnakú nenahraditeľnú úlohu majú aj otcovia, starí otcovia.

„Chceme vám poďakovať za vaše deti, vnukov. Za všetko, čím sme, vďačíme svojej mame a otcovi. Matka, to je naše detstvo, všetky tie vône, ktoré sa už nezopakujú, istota náruče, ktorá ktorá ochráni pred nebezpečenstvami tohto sveta. Prístav, do ktorého sa utieka dieťa so všetkými svojimi jednotkami a päťkami v žiackej knižke. Mama je jednoducho život, je to dlžoba, z ktorej sa nikdy nevyplatíme. Najdrahšie mamičky a otcovia, prijmite našu lásku a vďaku od výboru našej organizácie,“ povedal v príhovore Jozef Křivánek.

Týmito, ale i inými mnohými krásnymi slovami, poprepletanými ľudovými piesňami vyjadril nekonečnú vďačnosť a uznanie otcom, dedom, mamám, starým mamám a babičkám.

Takmer stovka členov oboch základných organizácií z Oščadnice využila príležitosť, aby si mohli spolu podiskutovať, zaspievať si, pospomínať, ale i naplánovať do budúcna svoju činnosť.

O tom, čo sa podarilo za posledné obdobie, informoval prítomných Jozef Křivánek. Spomenul na pätnáste výročie založenia jednoty dôchodcov, hodnotiacu členskú schôdzu, tohtoročnú Palárikovu Rakovú či brigádu na Deň zeme, kedy členovia skrášľovali okolie riečky Oščadničky aj Oščadnickej kalvárie. Zároveň pozval na autobusové zájazdy do Banskej Štiavnice aj na jedenásty ročník športových hier, ktoré sa uskutočnia v júni.

Počas príjemného nedeľného popoludnia nezabudol výbor ani na 23 jubilantov. Zaželali im veľa zdravia, lásky, porozumenia v rodinnom kruhu, aby mali zo svojich detí a zo svojich vnúčat vždy radosť.

Pri gratulácii si prevzali kvietok aj sladkú odmenu a pokračovali v zábave pri dobrom vínku a známych piesňach.

„Ďakujeme Alojzii Chovancovej z predajne rozličný tovar za pekné ceny do tomboly, muzikantom Mariánovi Turiakovi a synovi, Tonkovi Hančincovi a Jankovi Kubalovi za krásny sprievod pesničkami nášho kultúrneho podujatia a Janke Poláčkovej a kolektívu Penziónu Pri Trojičke za vľúdny a profesionálny vzťah k nám, zdravotne postihnutým v Oščadnici,“ poďakoval na záver Jozef Křivánek.

Oslavovanie ženy ako darkyne života má pôvod už v antike. V starovekom Grécku išlo o slávnosti na počesť božstva Rhey - matky všetkých božstiev. Nemali však charakter verejných osláv fenoménu materstva, ale boli skôr súkromným sviatkom pokračovateliek rodu. V Anglicku sa od 16. storočia oslavovala Materská nedeľa (Mothering Sunday), ktorá pripadala na pôstne obdobie pred Veľkou nocou.

Myšlienka medzinárodných osláv Dňa matiek sa dostala do povedomia na prelome 19. a 20. storočia. Zásluhu na tom má Američanka Anna Maria Jarvisová, ktorá chcela vzdať hold svojej mame, aktivistke a bojovníčke za práva matiek Anne Reeves Jarvisovej, ako aj matkám na celom svete. Preto sa obrátila v roku 1907 listom na štátne inštitúcie s návrhom, aby jeden deň v roku venovali oslave matiek.

O sedem rokov neskôr vyhlásil americký prezident Woodrow Wilson prvú oficiálnu celonárodnú oslavu Dňa matiek (Mother's Day holiday), ktorá sa konala v roku 1914 práve počas druhej májovej nedele. Vzápätí po Spojených štátoch vyhlásili druhú májovú nedeľu za sviatok aj ďalšie krajiny, pričom v Európe sa oslavy tohto dňa uchytili hneď po prvej svetovej vojne.

Deň matiek nemá presne určený dátum, ale vo väčšine krajín sveta sa pripomína, tak ako v USA, práve v druhú májovú nedeľu. Avšak napríklad v Spojenom kráľovstve sa oslavuje počas štvrtej nedele pôstu, v Maďarsku, v Španielsku a v Portugalsku v prvú májovú nedeľu a napríklad v Poľsku 26. mája, v Rusku počas poslednej novembrovej nedele a v mnohých arabských krajinách sa Deň matiek slávi v deň jarnej rovnodennosti.

V bývalom Československu sa stal Deň matiek známejším začiatkom 20. rokov minulého storočia vďaka Alici Masarykovej, dcére prezidenta Tomáša Garrigua Masaryka, ktorá bola známou bojovníčkou za zlepšenie sociálnej situácie a vzdelávania žien.

Na Slovensku sa Deň matiek začal oslavovať po roku 1989. Krajiny bývalého socialistického bloku si v minulosti totiž skôr pripomínali Medzinárodný deň žien (8. marca).