Na pohreb čakali aj desať dní. Obec našla originálne riešenie, skráti čakaciu dobu a ľudia ušetria

Plán pripravovali takmer dva roky.

ZBOROV NAD BYSTRICOU. Život človeka sprevádzajú rôzne emotívne udalosti, medzi ktoré patrí aj smrť blízkej a milovanej osoby. Práve v týchto najcitlivejších chvíľach pozostalí očakávajú dôstojnú rozlúčku so zosnulým na jeho poslednej ceste.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

„Podľa kresťanských zvykov má pohreb prebehnúť tri dni po úmrtí, ale niekedy museli rodiny čakať aj desať dní," vysvetľuje Peter Škor, správca farnosti v Zborove nad Bystricou.

Keď začali pribúdať sťažnosti od pozostalých aj kňazov na spôsob komunikácie pohrebných služieb či dlhé čakacie doby na pohreby, bolo treba začať konať.

Prečítajte si tiež

Prečítajte si tiež Miešanie oviec, syrové výrobky či práskanie bičom. Jarné slávnosti býka priblížili ľuďom ovčiarske tradície Čítajte

Na pohreb čakali aj desať dní

Obec Zborov nad Bystricou založila registrovaný sociálny podnik Nádej, ktorý sa v celej Bystrickej doline postará o kompletné zabezpečenie pohrebných služieb. Vznik novej pohrebnej služby si vyžiadali ľudia aj kňazi krásňanského dekanátu.

Kňaz Peter Škor pri požehnaní auta. (zdroj: Pavol Stolárik)

„Veľmi sme naliehali, aby vznikla takáto služba aj pre farnosti celej Bystrickej doliny a obyvateľov, pretože niekedy pohrebné služby odďaľovali pohreby zosnulých. Niekedy museli čakať rodiny aj desať dní,“ ozrejmil farár Peter Škor.

„Podľa kresťanských zvykov má pohreb prebehnúť tri dni po úmrtí, aby aj rodina mala pokoj a bola si na istom, že telo je uložené do zeme a aby sa aj ich vnútro upokojilo. Veľmi apelovali na to, že nie je možné tak dlho čakať, lebo je to pre pozostalých veľká bolesť. A tak sme prosili pána starostu, aby nám v tomto pomohol a on nám vyšiel v ústrety,“ povedal farár.

Pohrebná služba nevznikla z iniciatívy nejakého podnikateľa kvôli vidine zisku, ale pre potreby obyvateľov aj pre zlepšenie komunikácie s kňazom, aby sa dodržali nielen štátne aj cirkevné zákony.

Hospodári bez zisku