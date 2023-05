Zbavte sa starých žiaroviek a zabudnite na stand-by mód, ostane vám viac v peňaženke

Spotrebu elektriny zvyšujú energetickí upíri.

KYSUCE. V dávnych dobách si ľudia v noci svietili ohňom, potom prišli na rad sviečky a petrolejové lampy. V roku 1879 vynašiel Edison prvú žiarovku, ktorá dokázala svietiť len trinásť a pol hodiny.

Aj keď odvtedy ubehlo takmer 150 rokov a revolučné elektrické žiarovky s vláknom urazili kus cesty, stále mali jedno veľké mínus. Boli až tak veľmi horúce, že sa ich nedalo dotknúť.

Nezanedbateľné množstvo energie sa menilo okrem svetla aj na teplo. Pri niektorých žiarovkách sa na svetelnú energiu menilo len 5 percent z celkovej spotreby elektriny.

S výmenou žiaroviek ľudia stále váhajú

V poslednej dobe, keď je drahá elektrina, a to hlavne pre firmy, extrémne zdraželi potraviny a ľudia si uťahujú opasky, kde sa len dá, začali hrať prvé husle pri domácom osvetlení žiarovky s led diódami. Tie sa vyrábajú v mnohých tvaroch aj veľkostiach.

Aj pri led žiarovkách sa menili energetické tabuľky. Z triedy A++ je po novom trieda F. (zdroj: Pavol Stolárik)

Podľa Miroslava Padyšáka, vedúceho elektro predajne Fresh IT v Čadci, ľudia stále s výmenou starých žiaroviek za nové úsporné váhajú, aj keď tým môžu výrazne ušetriť. Pritom osvetlenie tvorí až jedenásť percent účtu za elektrinu pri priemernej domácnosti.

„S výmenou mobilného telefónu za novší, výkonnejší aj úspornejší ľudia neotáľajú. No pri domácich spotrebičoch to neplatí. Čakajú, kým sa pokazia a doslúžia, či dosvietia. Mnohí si stále neuvedomujú, že staré spotrebiče spolu so starými žiarovkami sú tí najväčší žrúti elektriny v domácnosti,“ vysvetľuje Miroslav.

V Článku sa ďalej dozviete: Prečo je led žiarovka úspornejšia

Koľko vydržia svietiť led žiarovky a aké farby svetla sa dajú vybrať

Ako a prečo sa menila energetická tabuľka pri úsporných žiarovkách

Prečo sú niektoré ledky aj energetickými upírmi

Koľko človek ušetrí obmedzením spiaceho režimu pri elektronike

Dodáva, že ľudia majú mnohokrát pocit, že staršie veci, spotrebiče nevynímajúc, boli kvalitnejšie a dlhšie vydržali, preto sa ich nechcú zbaviť.

Nové úsporné programy

„Aj keď sú také spotrebiče funkčné, tie moderné proti nim majú isté výhody. Dnes sú nové spotrebiče vylepšené najrôznejšími úspornými programami, ktoré nielen šetria životné prostredie, ale hlavne vašu peňaženku. Vďaka úsporným programom spotrebúvajú oveľa menej energie a napríklad vody,“ približuje Padyšák s tým, že rovnako je to aj pri žiarovkách. Moderné dokážu pri rovnakej svietivosti ušetriť aj 50 eur ročne.