Od Tatier k Dunaju: Pelotón cyklistov so sklerózou multiplex prešiel Kysucami

Bicyklovať proti ochoreniu, ktorého príznakom je i zhoršená koordinácia pohybu, môže každý.

KYSUCE. Od Tatier k Dunaju na bicykli aj napriek skleróze multiplex je názov už deviateho ročníka úspešnej a emóciami nabitej akcie. Pelotón sa pri príležitosti Svetového dňa sklerózy multiplex, ktorý pripadá tento rok na stredu 24. mája, vydal na šesťdňovú, približne 450 kilometrov dlhú trasu, na ktorej dokazujú, že napriek ťažkej chorobe sú plní síl a elánu.

Cyklisti vyštartovali v utorok 23. mája zo Štrbského Plesa. V ďalšie ráno vyrazil pelotón, ktorý spája pacientov so sklerózou multiplex a zdravých cyklistov, zo Zuberca cez prechod Orava-Kysuce do Vychylovky a pokračoval kysuckými mestami a dedinami. Cyklistov zdravili ľudia v Bystrickej doline, Krásne nad Kysucou, Kysuckom Lieskovci, Kysuckom Novom Meste aj Rudine.

Etapa cez Kysuce dala cyklistom zabrať

Hlavná organizátorka podujatia Jaroslava Valčeková, predsedníčka Združenia sclerosis multiplex Nádej, si po príchode na Kysuce vydýchla. Cesta medzi regiónmi dala cyklistom zabrať a museli riadne šliapnuť do pedálov.

"Prechod zo Zuberca na Kysuce bol veľmi náročný. Trasa by bola nádherná, no hmla a dážď a chlad urobili svoje. No našťastie bol mimoriadne disciplinovaný pelotón a ľudia bolo skvelí. Myslím, že tu máte prenádherný kraj, ktorý si určite budeme chcieť pozrieť ešte raz, ale už teda prosím, vybavte nám lepšie počasie. Bola by som šťastnejšia, keby sme sa naozaj mohli pokochať aj tými krásami," uviedla pri prestávke v Starej Bystrici Valčková.

Na podujatí je mnoho nevyliečiteľných optimistov, ktorí vám dokážu, že prekonať veľké prekážky sa dá aj napriek skleróze multiplex. Napríklad, na prekonanie vzdialenosti od Tatier k Dunaju im stačí len bicykel. K peltotónu sa pridal aj Miroslav Jaššo, ktorý prišiel o pravú nohu, no na bicykel nedá dopustiť. Teraz má už novší, na ktorom práve menil batériu.

"Sme takým vzorom pre ľudí, veď keď dokážeme my, hendikepovaní zdolať takúto trasu, dokážu to určite všetci. Stačí sadnúť na bicykel a vyskúšať si to. Treba mladých aj starších pritiahnuť k športu. Veď možností je veľa, najhoršie je zostať doma medzi štyrmi stenami a ľutovať sa," povedal hendikepovaný cyklista.

Bicykel namiesto mikrofónu

Projekt sa každoročne teší podpore verejnosti i mediálne známych osobností. Tvárou, maskotom a spolucyklistom tohto ročníka sa opäť stal obľúbený spevák Tomáš Bezdeda. Podľa jeho slov sa aspoň takto snaží pomôcť ľuďom, ktorí majú okrem bežných problémov aj jeden obrovský, svoje ochorenie.

"Veľa ľudí si myslí, že skleróza multiplex je choroba zabúdania, no táto choroba napáda svalstvo, nervový systém a ľudia o nej stále nevedia. Je dobré aj prostredníctvom takéhoto cyklomaratónu upozorniť, že táto choroba tisícich tvárí sa vyskytuje aj u mladých ľudí a jej vývoj je nepredvídateľný. Zišli sa tu ľudia zdraví aj s hendikepom, veď všetci sme predsa na jednej lodi. Dôležité je navzájom sa podporovať, pomáhať si, veď nikto z nás nevie, či ho náhodou v budúcnosti táto choroba nepostihne,“ povedal Tomáš Bezdeda s tým, že aj keď v Žiline končí, pretože ho doma čaká tehotná manželka, vždy rád podporí takúto dobrú vec.

Skleróza môže postihnúť kohokoľvek

Predsedníčke OZ Nádej, združenia skleróza multiplex sa opäť podarilo dať dohromady výbornú partiu ľudí, ktorí jej pomáhajú. Spoločne sa snažia osvetou získať pohľad spoločnosti na chorých, aby ich viac akceptovali, spoznali, vedeli, aké je to ochorenie. Veľmi ju teší záujem bežných ľudí, ktorých stretajú na svojej ceste od severu na juh.

"Dokazujeme zvyšku tohto sveta, že či už chorí alebo zdraví, všetko sa dá, pokiaľ to vieme spracovať v hlave. Znova vysielame signál, že je to možné aj v celej spoločnosti, nielen takejto úzkej komunite. Krásne sú aj stretnutia s ľuďmi na námestiach, ktorí ďalej šíria osvetu o skleróze multiplex. Keď prechádzame cez jednotlivé mestá a dediny, ľudia s nami spievajú, deti nám tlieskajú, pri cestách nás čakajú celé školy," doplnila Jaroslava Valčeková.

Ako ďalej dodala, skleróza multiplex je strašná choroba. Postihnúť môže tak mladých, ako aj dospelých ľudí. Zo dňa na deň nastávajú problémy s videním, výrazne sa zhorší motorika nôh.

"Dozviete sa, že máte diagnózu, ktorá postihuje nervový systém. Pacienti často pri chôdzi pôsobia ako opití, a tak sa na nich pozerá aj nič netušiace okolie. Práve preto, aby sa o tomto ochorení a jeho príznakoch vedelo medzi ľuďmi," uzavrela predsedníčka OZ Nádej, Jarka Valčeková s tým, že Šport, najmä bicyklovanie, priaznivo pôsobí na duševné aj psychické zdravie pacientov trpiacich sklerózou multiplex. Pomáha im naštartovať obranný mechanizmus, stabilizovať progres choroby a zabudnúť na chorobu.

Čo je to skleróza multiplex? Toto ochorenie bez akejkoľvek logiky a s nepredvídateľnými príznakmi a priebehom zapríčiňuje stuhnutosť, slabosť svalstva a poruchy rovnováhy. Pacienti mávajú závraty, oslabené končatiny a mnohí končia po pár rokoch na vozíku. Pacienti prichádzajú o prácu, lebo nie sú schopní ju ďalej vykonávať. Pacientov tiež trápia depresie, podráždenosť a agresivita, čo je častým dôvodom rozpadnutia priateľstiev a manželstiev. Preto je veľmi dôležité o tomto ochorení vedieť čo najviac a pochopiť situáciu pacientov, rodinných príslušníkov a priateľov. Na Slovensku žije približne desaťtisíc pacientov s touto chorobou.

