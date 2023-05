Ľudí v Nesluši sleduje viac kamier ako v krajskom meste, boja sa o súkromie

Starostka počet obhajuje a hovorí o vysokej kriminalite aj drogovej trestnej činnosti.

NESLUŠA. Kamery sú takmer všade. Na uliciach, domoch, v bankách či autách, teraz aj v každom mobilnom telefóne.

Kamerovým systémom sa monitorujú úrady, dokonca aj výťahy. Mnohí si na ne zvykli, no mnohí ich vnímajú ako hrubý zásah do súkromia.

Obce a mestá inštalujú kamerové systémy, aby chránili svoj majetok alebo zdravie osôb v monitorovaných priestoroch. S pribúdajúcimi bezpečnostnými kamerami nachádzajúcimi sa v exteriéroch sa natíska otázka, či sa snímaním kamier neporušuje zákon alebo niečie práva.

Obec Nesluša spustila prvú časť kamerového systému v júli 2015. Ľudí chránilo 24 kamier umiestnených väčšinou na verejných priestranstvách. Už vtedy niektorí šomrali, že na tak malú obec je to veľa a peniaze vynaložené na kamerový systém sa mohli využiť účelnejšie.

Kamier ako v krajskom meste

Za posledný rok však prišlo k obrovskému rozšíreniu systému o sedemdesiat kamier. Obec s niečo viac ako tritisíc obyvateľmi tak sníma 96 objektívov, väčšina z nich s detekciou tváre.

Tento počet je porovnateľný s krajským mestom Žilina, kde je na centrálu mestskej polície pripojených 93 kamier. V Kysuckom Novom Meste postačuje 26 kamier, v Čadci tridsať.

„Máme ich takmer na každom rohu, pozerajú nám do dvorov, záhrad, niekedy priamo do okien. Sme pod drobnohľadom, nevieme, kto nás kde pozoruje, ako je to chránené, či sa k záznamom nemôže dostať niekto nepovolaný. Nikto si pritom nepýtal žiadne povolenie,“ posťažovala sa obyvateľka Nesluše Lenka Ondrušková.

Niektoré z kamier smerujú priamo do okien a záhrad rodinných domov. (zdroj: Pavol Stolárik)

„Mnohým obyvateľom to prekáža, no boja sa niečo povedať. Odmietajú, aby ich 24 hodín denne snímali kamery. Úplne nás to pripravilo o súkromie. Nech si monitorujú ulice a námestie, no slušným občanom nech dajú pokoj,“ doplnila Ondrušková.

V roku 2022 podpísala obec Nesluša s dodávateľom zmluvu na dodanie a montáž 50 kusov kamier, 47 s detekciou tváre a videoanalitikou. Cenu za rozšírenie kamerového systému dodávateľ stanovil za viac ako 61-tisíc eur s DPH.

To však nie je všetko. Dodatkom k zmluve si obec objednala ďalších 23 kusov kamier s príslušenstvom s rovnakou špecifikáciou , čo cenu zvýšilo na takmer 71-tisíc eur s DPH.

Inteligentná video analytika je riešenie, keď kamerový systém sám automaticky vykonáva kontrolu nahrávaného videa a s výsledkami ďalej pracuje.

Inteligentných video aplikácií je k dispozícii celý rad. Od základných ako je detekcia pohybu či zvuku až po pokročilé, ktoré identifikujú manipuláciu s kamerou, počítajú prechádzajúce osoby, merajú teplotu v priestore či rozpoznávajú registračné značky vozidiel.

Kriminalita a drogová scéna

Starostka obce Zuzana Jancová potvrdila, že po celej obci je umiestených 96 kamier, no takýto počet je potrebný.

„Dôvod umiestnenia v obci bol jednoduchý, zvýšenie kriminality, krádeže a výtržníctvo hlavne drogovo závislých a z marginalizovanej rómskej komunity,“ konštatovala Zuzana Jancová.