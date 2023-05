Kabína ožila príchodom nového trénera, do Radole sa vrátila radosť z futbalu

Futbalisti Radole cítia podporu od fanúšikov nielen na domácich, ale aj na vonkajších zápasoch.

V sezóne 2013/2014 zažila Radoľa poslednýkrát atmosféru vyššej súťaže. Umiestnenie na dne tabuľky ju však poslalo „do okresu“ a následne prišli roky futbalovej šedi. Avšak, v aktuálnom súťažnom ročníku badáme v dedinke z dolných Kysúc zmenu. Zápasy bavia divákov aj samotných hráčov, víťazstvá sa na konto radoľského tímu vrátili spolu s radosťou z futbalu. Čo stojí za touto vítanou zmenou? Odpoveď sme hľadali spolu s manažérom radoľského futbalu Jánom Šustekom a trénerom mužov Máriom Škorupom.

Najvýraznejšia zmena sa udiala práve na trénerskom poste. Mužstvo v lete prevzal spomínaný Mário Škorupa, ktorý predtým pôsobil v Snežnici. V Radoli však nebol neznámou osobou.

„Mária som evidoval už pred piatimi či šiestimi rokmi. Vtedy sme mali v klube problém so žiakmi a on nám s nimi pomohol ako tréner. Potom odišiel do Snežnice, kde sa podieľal na reštarte futbalu. Za posledné dva roky som s ním viackrát debatoval o tom, či by sa k nám nechcel vrátiť, keďže v Radoli aj býva. Potrebovali sme trénera, ktorý by s hráčmi vedel pracovať aj psychologicky. Vedel som, že Mário by sa typologicky k našim chalanom hodil. Nechcel som ho však odtiaľ ťahať nasilu, veď so Snežnicou máme veľmi dobré vzťahy, príkladne si pomáhame. Tentoraz však už aj on sám cítil, že chce zmenu a napokon sme si tľapli,“ približuje Ján Šustek trénerské pytačky.

Do kabíny sa vrátila tímová chémia

Úvod sezóny bol v podaní ŠK kostrbatejší, v prvom i v druhom kole prehrali Radoľčania zhodne 1:2. Postupne však Škorupovi zverenci začali ukazovať svoju silu. „Mali sme slabší štart, ale potom sa to zlepšilo. Hrali sme dobrý futbal, no neskôr sme si to pokazili výsledkami so Snežnicou a Neslušou. Proti týmto súperom sme mali bodovať, nestalo sa. V prvých dvoch jarných kolách sme sa tak dostali trošku pod tlak, tie stretnutia totiž rozhodovali o tom, či budeme alebo nebudeme v prvej štvorke. Tá bola naším predsezónnym cieľom. Chvalabohu, podarilo sa nám vyhrať v Lodne, dostali sme sa do skupiny o postup a tu už sa ukazuje mužstvo v plnej kráse. Vidno na nich, že sú uvoľnenejší a vedia, čo hrajú,“ rekapituluje 54-ročný tréner.