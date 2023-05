Premena historickej budovy na herňu dvíha ľuďom tlak, mesto plánuje hazard obmedziť

Čadčianska radnica zriadila pracovnú skupinu na prípravu nariadenia na obmedzenie hazardných hier a odstrániť vizuálny smog.

V meste Čadca bolo donedávna registrovaných deväť legálnych herní a ich prevádzkou či umiestnením sa nik nezaoberal.

Vášnivé debaty vyvolala až herňa s číslom desať, ktorú otvorila spoločnosť Eurogold v blízkosti hlavnej stanice v Čadci.

Jej otvorenie zdvihlo zo stoličiek odporcov hracích automatov, na poslancov mestského zastupiteľstva tlačia, aby v meste obmedzili hazard.

Ľudia čulo diskutujú o nevhodnosti umiestnenia herne, o gamblerstve, negatívnych dopadoch herní na sociálne prostredie hráčov a ich rodín. Nechcú, aby sa Čadca stala Las Vegas severného Slovenska.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Vedeniu mesta adresujú otázky, ako je možné, že táto nová herňa v meste vôbec vznikla. Veľkú nevôľu vzbudil aj fakt, že herňu otvorili v historickej budove, ktorých je v Čadci ako šafranu, keďže väčšinu z nich zbúrali počas minulého režimu.

Pýcha niekdajšieho drevobaróna Leopolda Poppera sa zásahom majiteľov herne zmenila na nevábnu sivú budovu s oknami zakrytými reklamnými pútačmi.

Mesto pripravuje VZN o obmedzení hazardu

Primátor mesta Matej Šimášek povedal, že radnica je v prípade otvárania či zatvárania herní na území Čadce len štatistom, kým neexistuje nariadenie o zákaze či obmedzení.

„Mesto Čadca dnes nemá všeobecne záväzné nariadenie, ktoré by vznik herní obmedzovalo či zakázalo. Zriadili sme pracovnú skupinu, ktorá má tento problém analyzovať a takéto všeobecne záväzné nariadenie (VZN) pripraviť. Nateraz sa herne schvaľujú na ministerstve financií, kde kompetentní takúto herňu povolili. My sa budeme do budúcna snažiť mestskú legislatívu upraviť tak, aby sme mohli aspoň obmedziť takúto činnosť,“ informoval Matej Šimášek.

Prečítajte si

Prečítajte si Zbavte sa starých žiaroviek a zabudnite na stand-by mód, ostane vám viac v peňaženke Čítajte

Zároveň sa vyjadril aj k výzoru historickej budovy. Podľa jeho slov mesto podniklo všetky dostupné kroky, situáciu preverili pracovníci stavebného úradu, aj keď je budova v súkromných rukách a mesto nemá vplyv na stavebné úpravy.

„Z uvedeného dôvodu sme kontaktovali aj príslušný pamiatkový úrad, aby sa vyjadril k prácam, ktoré na fasáde prebiehajú. Je to veľmi dôležité, pretože každé podporné stanovisko nám môže pomôcť. Nejde len o prestavbu samotnej budovy, ale aj o vizuálny smog v meste, ktorý sa snažíme postupne regulovať a odstrániť,“ doplnil primátor Čadce s tým, že aj pri vizuálnom smogu je potrebné upraviť VZN, keďže to doterajšie je vlastne spochybnené vlastníkmi budov.

„Keď si predstavíme, že iné mestá podobné objekty zhodnocovali a my dnes nemáme ani dosah na to, ako budova vyzerá, tak aj to je na zamyslenie,“ dodal Šimášek.