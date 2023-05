Sumár a komentáre 6. ligy: Na pôde súpera bodovali mužstvá Vysokej a Skalitého

Okrem sumárov a komentárov máme pre vás aj výber najlepších hráčov jednotlivých zápasov.

Bitarová – Stará Bystrica 2:0 (2:0)

V prvom polčase mali domáci viac z hry a vypracovali si aj viacero príležitostí. Gorelčík sa dostal do úniku, no bol tiesnený hosťujúcim obrancom a zakončenie mu nevyšlo podľa predstáv. Do hlavičkových zakončení sa dostali Adamčík (Švík ho vychytal) a Gorelčík (obranca jeho pokus vykopol z bránkovej čiary). Hostia sa dostali do dvoch príležitostí, ale ich zakončenia leteli vedľa brány. Domáci otvorili skóre po rohovom kope Kosu, na ktorý si na zadnej tyči vyskočil osamotený Adamčík a hlavou poslal loptu do siete. O desať minút neskôr využila Bitarová stratu lopty hostí v strede poľa a na konci útočnej akcie bol Galbavý, ktorý z prvej do protipohybu nedal Švíkovi šancu.