Sumár a komentáre VII. ligy: Povina zdolala lídra, Kajánek a Ploštica s čistými kontami

Najviac gólov v šiestom nadstavbovom kole padlo v Radoli.

VII. liga - o postup

Rudinská – Oščadnica 3:1 (1:0)

Obe súperiace strany predviedli peknú hru, futbal bol zväčša medzi šestnástkový a diváci videli len zopár vyložených šancí. Prvý gól padol v 32. minúte, hosťujúci Štetina trafil vlastnú bránu a domáci sa tak dostali do vedenia – 1:0. Do druhého polčasu nastúpili hostia s odhodlaním upraviť skóre zápasu. V 72. minúte sa to podarilo Lieskovanovi, vyrovnal na 1:1. K lopte sa následne prebili domáci a opäť sa dostali do vedenia vďaka Zaťovičovi, ktorý v 79. minúte vsietil gól. Na výsledné skóre 3:1 poistil gólom do prázdnej brány v 90. minúte Vlček.

Góly: 79. P. Zaťovič, 90. R. Vlček – 32. M. Štetina (vl. gól), 72. M. Lieskovan. R: Drozd, 70 divákov.

RUDINSKÁ: P. Gašinec – M. Luciak, Š. Malík, M. Mičenec, T. Lisko, R. Ondrúšek, M. Saga (70. L. Luciak) – R. Vlček, D. Kramár (76. M. Patyka), Š. Pečalka, M. Buček (26. P. Zaťovič).

OŠČADNICA: A. Dudiak – E. Petrák, M. Neveďal, M. Štetina, M. Ganišin (55. M. Gončár), J. Ganišin, M. Lieskovan, A. Tomašec (85. M. Polaček), M. Kašaj (61. V. Graňa), P. Kupka, P. Šulgan.

Ochodnica – Olešná 1:1 (0:0)

Prvý polčas zápasu bol vyrovnaný na oboch stranách. Vypracovali si zopár šancí, no ani jednu z nich nevyužili. Prvý polčas sa tak skončil bezgólovo. Druhý polčas sa začal v podobnom duchu, no postupne nabral bojovnejší nádych.