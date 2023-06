Čierne visí nad zostupovou priepasťou. Bojové zástavy dvíha Čech Filip Przyczko

Český legionár prišiel do mužstva aj s kamarátom Lukášom Gaszczykom.

Futbalový klub ŠK Čierne angažoval počas zimnej prestávky dvojicu českých legionárov. Majú pomôcť tímu zachrániť sa v piatej lige. Brankár Lukáš Gaszczyk a ofenzívny hráč Filip Przyczko prišli na Kysuce, aby potiahli trápiaci sa celok za lepšími výsledkami. No zatiaľ ani táto zmena príliš nepomohla a body pribúdajú na konto Čierneho len veľmi pomaly. Navyše, čas na záchranu sa kráti. Mierny náznak zlepšenia priniesol posledný zápas. Zverencom trénera Jozefa Privarčáka sa podarilo uchmatnúť cenný bod na pôde Závažnej Poruby. Pomohol k nemu aj Filip Przyczko, ktorý v druhom polčase súboja strelil druhý gól svojho tímu.

„S Lukášom Gaszczykom sme spolu hrávali v SC Smilovice. V Čiernom potrebovali gólmana a ofenzívneho hráča. Mal som aj iné ponuky, ale chcel som skúsiť nejaký klub v zahraničí. Čierne mi dalo super ponuku, ktorú som prijal a som rád, že môžem obliekať jeho dres,“ rozhovoril sa v úvode Filip Przyczko.

Pre 32-ročného futbalistu ide o prvé pôsobisko mimo svojej vlasti a zatiaľ si ho pochvaľuje, napriek nelichotivému tabuľkovému postaveniu. „Na Kysuciach som rád. Hráči sú veľmi kvalitní a máme aj super kolektív,“ vyzdvihol kabínu.

Filip začínal s futbalom v Třinci, kde pôsobil až do svojich dvadsiatich rokov. Neskôr sa presunul do Českého Těšína, v ktorom zotrval niekoľko sezón. Obliekal aj dres Vendryně, odkiaľ putoval do spomínaného celku SC Smilovice. A teraz ho futbalový osud zavial na Kysuce.

Skvelé prvé dojmy

Po príchode za hranice si musel zvyknúť na inú súťaž. Čakali ho neznáme tímy a naskytali sa aj ďalšie otázniky. Pre českého futbalistu však bola piata liga výzvou. Aklimatizácia v novom drese bola preto rýchla.