Deťom v Zborove nad Bystricou vyčarili úsmev na tvári Šmolkovia aj penová párty

Najväčšou odmenou boli pre organizátorov usmiate a spokojné deti.

Po penovej párty boli všetky deti do poslednej nitky mokré, no šťastné. (Zdroj: Pavol Stolárik)

ZBOROV NAD BYSTRICOU. Nie je krajšia vec na svete, ako šťastná a usmiata detská tvár. Týmto heslom sa riadili všetci, ktorí sa podieľali na príprave sviatku detí v Zborove nad Bystricou.

Obec pripomínala počas uplynulej nedele známu rozprávku o Šmolkoch. Všade sa pohybovali modrí škriatkovia s červenými a bielymi čiapkami, ktorí vo svojich domčekoch dávali deťom rôzne hádanky a úlohy. Ak ich splnili, čakala ich studená zmrzlina, ktorá prišla počas teplého nedeľného popoludnia plného zábavy určite vhod.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Dedina Šmolkov mala u detí obrovský úspech, veď s úlohami sa rozhodlo popasovať takmer päťsto detí, ktorým v nejednom prípade pomáhali pri hrách rodičia aj starí rodičia. Na dodržiavanie pravidiel dohliadali usmievavé modré postavičky.

Tatko Šmolko, ktorého úlohu na seba prevzal starosta Zborova nad Bystricou Juraj Hlavatý, prezradil, že všetky dekorácie aj úlohy pre deti pripravili svojpomocne spoločne s dobrými ľuďmi.

Súvisiaci článok

Súvisiaci článok FOTO: Deň rodiny v Skalitom v znamení pomoci malému Dominikovi Čítajte

„Jediná rekvizita, ktorá bola darom od pána Marunu z Terchovej ostáva v obci a bude súčasťou detského ihriska. S ostatnými dekoráciami nám pomohli okrem pracovníkov obecného úradu a podniku služieb, základnej školy aj dobrovoľníci a obetaví rodičia,“ vyjadril sa Juraj Hlavatý.

Keď boli všetky úlohy splnené a zmrzlina zjedená, na rad prišli s ukážkami psovodi z Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Čadci so šikovným policajným psom, ktorý chytal nebezpečného ozbrojeného zlodeja. V okolí boli pripravené aj ďalšie atrakcie, maľovanie na tvár a svoju činnosť predstavili aj dobrovoľní hasiči.

Deti potom spoločne so Šmolkami zaplnili celú plochu pred pódiom a rozbehla sa veľká tanečná párty, ktorú spestrilo penové delo. Po pás, niekedy až nad hlavu do peny ponorené deťúrence, boli po skončení do nitky premočené a trpezliví rodičia ich prezliekali do vopred prichystaného náhradného oblečenia. Čo pripravujú organizátori starosta prezradiť nechcel, no vraj sa je na čo tešiť.

Mohlo by vás zaujať

Mohlo by vás zaujať Precestovala dvadsaťpäť krajín, týždeň strávila v púšti s beduínmi. Užívajte si život, je krátky, hovorí Čítajte

„Každý rok venujeme oslavu Dňa detí inej téme. Minulý rok bol ladený podľa filmov o Harry Potterovi. Vyrovnať sa tomuto ročníku so Šmolkami bude veľmi ťažké, no verím, že sa decká majú na čo tešiť. Zatiaľ je to prekvapenie, ktoré určite prezradíme včas,“ informoval starosta a dodal, že cieľom tohto dňa bolo, je a bude urobiť deťom radosť, darovať im ešte viac svojej lásky i času a povedať im, aké sú výnimočné.

„Veríme, že mali nezabudnuteľný zážitok a prajeme im šťastné a pokojné detstvo, ktoré si právom zaslúžia,“ uzavrel Juraj Hlavatý.