V drese nováčika súťaže útočí Peter Halvoník na umiestnenie v top trojke aj na titul kráľa strelcov

Hráč Staškova zažíva vydarenú sezónu.

S blížiacim sa záverom sezóny 2022/2023 sa vykryštalizovala dvojica hlavných konkurentov v boji o celkové prvenstvo v IV. lige. Makov a Zvolen si to už cez víkend rozdajú v priamom súboji, no zaujímavú situáciu ponúka aj pohľad na tretiu priečku, na ktorej pravdepodobne skončí jeden z trojice Staškov, Krásno nad Kysucou a Čadca. Zatiaľ je k tomu najbližšie mužstvo Slávie, ktoré za priaznivými výsledkami ťahá kanonier Peter Halvoník.

Dvadsaťjedenročný futbalista prišiel do Staškova vlani na jar. Odchovanec Starej Bystrice si v nedávnej minulosti vyskúšal aj pôsobenie v zahraničí, či už v českej Karvinej alebo v poľskom klube LKS Muncul Ujsoly.

„V Karvinej som síce hral krátko, ale mám odtiaľ veľa zážitkov a získaných skúseností. Po nejakom čase som však nedostával veľa priestoru v hre, tak som sa rozhodol, že sa vrátim späť na Slovensko. V Poľsku som začal hrávať počas obdobia korony. Hoci u nás boli súťaže stopnuté, poľské ligy bežali ďalej a spolu s kamarátom, ktorý tam najskôr iba trénoval, sme sa rozhodli, že to skúsime. Získal som ďalšie skúsenosti, vyskúšal si iný systém hry, agresívny, ale aj taktický futbal. Bol som na skúške aj v druhej poľskej lige, žiaľ, neúspešne,“ spomína Halvoník na ochutnávku legionárskeho chlebíka.

Prekvapili sami seba

Následne prišiel prestup do Slávie, ktorý si mladý futbalista pochvaľuje: „Chcel som hrať vyššiu súťaž, vyskúšať niečo nové. Hoci to nie je ešte ani rok, mám pocit, že som tu už večnosť. Som rád, že som si sadol s vedením, trénerom, ale najmä so spoluhráčmi. Je tu skvelá partia, ktorá ma podrží aj v ťažkých chvíľach.“