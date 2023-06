Železnice aj SAD-ka upravujú od nedele grafikon, zmeny sa dotknú aj Kysúc

Zmeny cestovného poriadku sa týkajú najmä regionálnych vlakov a prepravy zamestnancov do Kysuckého Nového Mesta.

KYSUCE. O niekoľko dní začne platiť nový grafikon. Železničná spoločnosť Slovensko informuje cestujúcich o jeho ďalšej zmene, ktorá začne platiť od nedele 11. júna. Spolu so zmenou grafikonu na železnici sa od nedele 11. júna upravujú aj niektoré cestovné poriadky autobusov. Cestujúci by si tak mali pred jazdou do práce či školy skontrolovať odchody prímestských a diaľkových liniek autobusových dopravcov.

Keď Železničná spoločnosť Slovensko (ZSSK) predstavovala v decembri nový vlakový cestovný poriadok (grafikon) na tento rok, nazvala ho prelomový. Železničiari si vypočuli ku grafikonu množstvo kritiky od miest aj obcí, hlasno sa ozývali aj Kysučania, ktorí upozorňovali na časté meškanie či na nedväznosť spojov. Ľudia dokonca spísali petíciu Počas tohto roka ZSSK sľubovala, že pripomienky zapracuje do priebežných zmien grafikonu. Pozrite si zmeny, ktoré sa udejú v železničnej doprave v rámci medzinárodných, vnútroštátnych, ako aj regionálnych vlakov.

Zlepší sa preprava do práce

Najdôležitejšie zmeny v rámci Grafikonu vlakovej dopravy (GVD) 2022/2023 zaznamenali regionálne vlakové spojenia zo skalitskej a turzovskej doliny. Prepravca tak reaguje na požiadavky samospráv na zlepšenie spojenia do zamestnania v Kysuckom Novom Meste, ktoré do cestovného poriadku zapracoval po rokovaní zástupcov regiónu s ministrom dopravy. Na linkách Čadca – Makov a Čadca – Zwardoń dôjde k zmenám vo vedení vlakov v čase rannej dopravnej špičky.

Linka Čadca – Makov

Os 4003 zmenená časová poloha vlaku o 35 minút skôr (Makov 4:05 – Čadca 4:52) s kalendárnym obmedzením „ide v denne“,

Os 4079 (Makov 4:07 – Čadca 4:54) zrušený na celom úseku,

Os 4002 zmenená časová poloha vlaku o 24 minút neskôr (Čadca 4:56 – Makov 5:37), vlak zastavuje na zastávkach Čadca zast., Staškov, Turzovka, Vysoká nad Kysucou a Makov.

Celý grafikon pre linku Čadca-Makov si môžete pozrieť TU.

Linka Čadca – Zwardoň

Os 4403 zmenená časová poloha vlaku o 26 minút skôr (Zwardoň 4:24 – Čadca 5:00),

Os 4402 zmenená časová poloha vlaku o 23 minút neskôr (Čadca 5:02 – Zwardoň 5:40).

Celý grafikon pre linku Čadca-Zwardoň si môžete pozrieť TU.

Linka Vrútky – Žilina – Čadca

Na priamej linke z Vrútok do Čadce zmenil prepravca kalendárne obmedzenie a pribudol nový spoj zo Žiliny do Čadce s odchodom zo Žiliny 4:47 ráno.

Os 3900 (Vrútky 3:48 – Čadca 4:56) zmenené kalendárne obmedzenie na „ide v sobotu a dni pracovného pokoja (nedele a štátom uznané sviatky)“,

Os 3978 nový vlak (Žilina 4:47 – Čadca 5:26) s kalendárnym obmedzením „ide v pracovné dni“.

Grafikon mení aj SAD-ka

Zmeny v cestovnom poriadku of nedele 11. júna ohlásila aj spoločnosť SAD Žilina. Práve tento dátum je oficiálny termín Žilinského samosprávneho kraja na zmeny cestovných poriadkov vlakov a autobusov. Z toho dôvodu SAD-ka Žilina upravuje k tomuto dátumu cestovný poriadok prímestských autobusových liniek na základe požiadaviek, ktoré priebežne prichádzajú od obecných úradov.

"Preto je potrebné, aby si cestujúci spoločnosti SAD Žilina overili či nedošlo od tohto dátumu k úprave cestovných poriadkov na linkách, ktorými pravidelne cestujú. Pretože sa môže stať, že niektoré autobusové spoje budú premávať inak, ako ste boli doposiaľ zvyknutí," informovala hovorkyňa SAD Žilina Ivana Strelcová s tým, že zmeny cestovných poriadkov spoločnosti SAD Žilina sa v prevažnej miere týkajú zmeny organizácie dopravy na konkrétnych spojoch autobusových liniek.

Linka 511428 Žilina-Kysucké Nové Mesto

Pri preprave spojom číslo 19 prepravca posunul linku o 5 minút neskôr, aby bolo odstránené meškanie z dôvodu zmeny organizácie dopravy.

Pri spoji s číslom 98 bola upravená kvôli zmene organizácie dopravy jazdná doba a z rovnakého dôvodu pol posunutý spoj s číslom 168 o 5 minút nrskôr.

Ďalšie zmeny budú realizované na základe požiadaviek obecných úradov a z dôvodu dopravnej obslužnosti.

