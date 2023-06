Jediné kúpalisko na Kysuciach je pripravené začať novú sezónu. Vstupné bude vyššie

V Krásne nad Kysucou bude pre miestnych vodný svet aj naďalej zadarmo.

ČADCA. Leto sa neodkladne blíži a jediné kúpalisko na Kysuciach sa pripravuje na novú sezónu.

Otvorenia sa dočkáme ešte pred začiatkom prázdnin.

„Aktuálne ešte čistíme prístupové chodníky k bazénu a ihrisko na beach volejbal. Bazén je napustený, udržiavaný a my už len čakáme na vhodné počasie. Ak bude aj to, v druhej polovici mesiaca otvárame brány na víkendové kúpanie. Od 1. júla už to bude na dennej báze,“ vysvetlil vedúci správy plavárne a kúpaliska František Ujházi.

Voda v bazéne sa ohrieva na približne 28 °C. Okrem plaveckej časti sú k dispozícii aj detské atrakcie a stánky s občerstvením. Aj naďalej sa môžete tešiť na overené veci ako cvičenie aqua aerobiku či zumby.

„Najbližšie sa pripravujeme na ukončenie školského roka v piatok 30. júna. Spoločne s naším centrom voľného času máme počas celého dňa pre deti pripravené zaujímavé aktivity. Tento deň by sme chceli aj oficiálne zahájiť letnú sezónu,“ dodal Ujházi.

Za kúpanie si priplatíme

Hoci mestské zastupiteľstvo schválilo len minimálne zmeny cenníka, v priemere si za služby návštevník priplatí o jedno euro naviac.