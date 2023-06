Kysucký maratón je predo dvermi, dobieha k sedemdesiatemu výročiu

Bežať sa bude opäť po certifikovanej trase na Starú Bystricu, ktorá sa behala prvých sedem ročníkov od vzniku maratónu v roku 1953.

KYSUCE. Už po 47-krát sa opäť v Čadci stretne atletická špička nielen zo Slovenska, aby bojovala o titul víťaza ďalšieho ročníka Kysuckého maratónu. Prestížne športové podujatie, ktoré je po Košickom maratóne druhým najstarším na Slovensku, každoročne navštívi množstvo bežcov z rôznych štátov sveta.

Na príprave už dlhé týždne pracuje organizačný výbor, na čele ktorého je od roku 1991 predseda Klubu Kysuckého maratónu a dlhoročný bežec Milan Pollák, ktorý nám prezradil, na čo sa môžu fanúšikovia, športovci a diváci tešiť v tomto roku, kedy si pripomíname okrúhle jubileum od založenia Kysuckého maratónu.

„Kysucký maratón vznikol v roku 1953, teda oslavuje už 70. výročie. A vidieť to aj na počte registrovaných bežcov. Prihlásení sú už vytrvalci z Kene, Čiech, Poľska, Ukrajiny, Nemecka aj Estónska. Boli by sme radi, keby padol aj traťový rekord, to však záleží od viacerých aspektov, ako počasie či kvalita bežcov z jednotlivých krajín,“ informoval Milan Pollák s tým, že okrem hlavných pretekov budú tradične prebiehať sprievodné preteky, popri ktorých bude vyhrávať Capkovci zo Skalitého.

Trať cez Krásno na Starú Bystricu

Štart Kysuckého maratónu je plánovaný na sobotu 17. júna. Odvážlivci vybehnú o 10. hodine z Matičného námestia pred domom kultúry. Pokračovať budú cez Horelicu, Oščadnicu a Krásno nad Kysucou, kde je otočka polmaratónu. Maratónci pobežia ďalej cez Zborov nad Bystricou, Klubinu a Starú Bystricu, kde budú diváci svedkami otočky maratónskej trate. Samozrejmosťou sú občerstvovačky s ovocím, vodou, či iontovými nápojmi.

V rámci Kysuckého maratónu sa každoročne bežia aj majstrovstvá Slovenska policajtov a polmaratón či minimaratón. Podľa vyjadrenia Milana Polláka tomu bude rovnako aj tento rok, zmenou prešla len štafeta.

„Všetky spomínané disciplíny sa pobežia, takže o športové či spoločenské zážitky nebude núdza. Preteky sa pobežia v hlavnej kategórii – maratón mužov a žien do 40 rokov, nad 40 rokov, nad 50 rokov, nad 60 rokov. V polmaratóne pobežia muži a ženy, kde sa bude bojovať o titul majstra okresu. Pri behu štafety sme dĺžku zmenili na polmaratón, nakoľko pre niektorých bežcov bolo náročné bežať desať kilometrov. Teraz budú traja bežať po sedem kilometrov, čo sa pri troche tréningu dá zabehnúť,“ pokračoval predseda Klubu Kysuckého maratónu a doplnil, že stále sa môžu prihlásiť rôzne amatérske skupiny a priaznivci behu, aby si štafetu zabehli.

Možnosť registrácie stále trvá

Ako ďalej upresnil, záujemci sa môžu registrovať na internetovej stránke kysuckého maratónu www.kysuckymaraton.sk, kde vyplnia prihlasovací formulár, na základe ktorého im bude pridelené štartové číslo. Pri štafete štartujú všetci pretekári a rovnako aj všetci slávnostne dobiehajú do cieľa, na miesto odovzdávky ich prepraví auto.

„Chcel ba som upozorniť tých, ktorí sa chcú prihlásiť, aby volili prihlasovací deň piatok 16. júla, kedy ich budeme čakať už od 16. hodiny v dome kultúry v Čadci až do desiatej večer. Rovno tam si prevezmú svoj balíček so štartovým číslom. V nedeľu býva veľký nával, čo zbytočne komplikuje a zdržiava presný štart podujatia. Prezentácia v deň maratónu pre tých, čo sa nestihnú zaregistrovať skôr, bude od pol ôsmej ráno,“ ozrejmil Pollák.

Nová výnimočná medaila

Všetci účastníci maratónu, polmaratónu a členovia maratónskej štafety dostanú uterák s logom maratónu, propagačný materiál, suveníry a občerstvenie. Zvláštnosťou bude medaila, ktorá bude v tomto roku celokovová.

„Tým že bude kovová, bude razená s výrezom, na ktorom sú znázornení bežci, symbol mesta a takisto aj erb mesta. Je tam zvýraznená sedemdesiatka aj 47. ročník kysuckého maratónu. Rovnako aj stuha je popísaná, takže medaila bude zároveň aj peknou pamiatkou,“ opísal Milan Pollák.

Ako ďalej doplnil, popri hudobných vystúpeniach Capkovcov bude pre divákov nachystaný aj ďalší program. S tanečnými vystúpeniami sa predstaví súbor tanca JOJA, svoju šikovnosť predvedú kysucké mažoretky a ľudia budú mať možnosť vidieť prácu remeselníkov, výstavu požiarnej techniky a pre najmenších bude pripravený skákací hrad. Rovnako tam budú pre fanúšikov aj stánky so športovými potrebami.

Ocenenia vyhlásia krátko popoludní

Najskôr budú dekorovaní mládežníci v rámci minimaratónu. Vyhlásenie oficiálnych výsledkov plánujú organizátori popoludní o 14. hodine. Víťaz bude dekorovaný vencom a pohárom. Potom budú ocenení bežci v jednotlivých kategóriách aj najlepší v polmaratóne a štafetách.

„Chcel by som vyzvať aj obyvateľov po trase cez jednotlivé obce, kde je dohodnuté s primátormi a so starostami, že bude vyhrávať sprievodná hudba, aby prišli povzbudiť bežcov, prípadne im podať vodu. Rovnako by som chcel požiadať vodičov, aby v sobotu volili pri prejazde Čadcou cestu cez tunel a vyhli sa tak bežcom a zbytočne ich neohrozovali,“ dodal.

Zároveň ubezpečil, že bežci určite nebudú maž kde zablúdiť. Po ceste ich budú viesť šípky na všetkých odbočkách, kde budú aj navigátori z radov polície, dobrovoľných hasičov z jednotlivých miest a obcí aj dobrovoľníkov.

„Rád by som poďakoval aj spoluorganizátorom, ktorými sú mesto Čadca, ďalej mesto Krásno nad Kysucou, obce, cez ktoré sa beží a Kysucká kultúrna nadácia. Vďaka patrí policajnému zboru, hasičom, domu kultúry, mestskému podniku služieb a Olympijskému klubu Kysuce, centru voľného času,“ uzavrel predseda Klubu Kysuckého maratónu Milan Pollák.