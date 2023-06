Medard zalial na Kysuciach cesty aj dvory, hasiči mali plné ruky práce

Ničivú silu prírody okúsila aj Čadca.

ČADCA. Zliate záhrady, dvory, pivnice, miestne komunikácie aj diaľnica D3 boli dôsledkom búrky s prívalovým dažďom, ktorá vo štvrtok podvečer zasiahla Kysuce.

Do terénu vyrazili hasiči, aby pomohli s odčerpaním vody z ciest a záhrad a odstránili popadané stromy. Krátko pred šiestou večer vyrazili aj na diaľnicu D3, odkiaľ hlásili vodiči zaplavené automobily. Znemožnenie prejazdu spôsobovalo kolóny. No našli však aj takí, ktorí predsa prejazd cez takmer pol metra vysokú vodu vyskúšali. Diaľnica sa stala neprejazdnou a museli ju uzavrieť. Vodu z cesty sa podarilo odčerpať po dvoch hodinách a diaľnica bola opäť sprejazdnená. Postihnutý úsek prekontrolujú pracovníci Národnej diaľničnej spoločnosti počas zajtrajšieho dňa.

Voda udrela ja z lesov a nánosy štrku od rozvodnených potôčikov bolo vidieť v celom centre mesta. Doslova potok tiekol popred Kysuckú knižnicu a čadčiansky súd, zaplavilo aj Rázusovu ulicu. Stačilo pár minút intenzívneho dažďa a zalialo aj záhrady a pivnice v mestských častiach Rieka a Horelica.

"Tento mesiac je to už tretí krát," vyjadril sa majiteľ stavby oproti čerpacej stanici na Horelici.

"Keď začne pršať, musíme byť v pohotovosti, nakúpené máme čerpadlá, hadice. Nesmieme nič nechať na náhodu. Problém robí upchatá kanalizácia, ktorá je pod chodníkom hneď pri dome. Nestíha odviesť vodu a potom nám to všetko preteká do dvora. Kontaktovali sme správcu cesty, no zatiaľ sa nám nepodarilo nič vybojovať," krútil hlavou bezradný majiteľ rodinného domu.

Na odstraňovanie škôd po záplavách vyslal do terénu techniku aj Mestský podnik služieb v Čadci.

"V časti rieka pracuje na odstránení nánosov bager, teraz smerujeme na ostatné miesta, kde musíme vyhodnotiť situáciu a ďalší postup. Problémom je, že ak začne pršať, voda z kopcov okamžite stečie do údila a máme o prácu postarané," informoval Pavol Latka z Mestského podniku služieb v Čadci.

