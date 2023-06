Hor sa do lesa, už rastú!

Dlhoročný hubár Peter Malicher sa pochválil svojim prvým tohtoročným úlovkom.

ČADCA. Zber húb má na Slovensku veľkú tradíciu a je doložený rôznymi listinami a zápismi. Huby neboli len súčasťou jedálneho lístka šlachticov, ale aj obyčajného ľudu. Poddaní boli povinní zbierať huby pre vrchnosť. Teraz sa hubárčenie stalo koníčkom a zber húb ľudia väčšinou spájajú s prechádzkou.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Tomuto koníčku sa dlhé roky venuje aj hubár Peter Malicher, ktorý sa občas zastaví v redakcii s košíkom plných húb a my so závisťou hádame, kde sa mu ich podarilo nazbierať. Rovnako tomu bolo aj počas minulého štvrtka, kedy prišiel s kočíkom plným modrákov.

„Keď už sme začali históriou, mesto Čadca, ktorému panovníčka Mária Terézia takmer pred 250 rokmi udelila mestksé práva má bohatý prírodný biotop. Výskyt húb na Kysuciach je dôležitý pre zachovanie ekosystému v tejto oblasti. Huby sú neodmysliteľnou súčasťou prírody a významne prispievajú k rovnováhe ekosystému. Rozšírené sú dubáky, kozáky, kuriatka a muchotrávky,“ začal rozprávanie Peter Malicher.

Prečítajte si

Prečítajte si Medard zalial na Kysuciach cesty aj dvory, hasiči mali plné ruky práce Čítajte

„Vo všetkých siedmich mestských častiach Čadce U Hluška, Podzávoze, Milošovej, Čadečke, Podzávoze, Horelici a Rieke sú bohaté možnosti vychádzky do lesa. Škoda, že obyvateľom sídliska v Martinkovom potoku a študentom troch stredných škôl mizne les spred nosa na ceste smerom na Husárik,“ povedal Peter a doplnil, že po studenom máji nastúpil výrazne teplejší jún.

„Viac ako desaťstupňové nočné teploty sú priaznivé na oživenie prírodných javov. Dôkazom toho sú aj hubárske úlovky znamého hubára Jana Učníka z Turzovky- Vyšného konca, ktorými sa chválil už 5 . júna,“ vyjadril sa skúsený hubár, ktorému sa podarilo nájsť prvé huby o dva dni neskôr.

„Mne sa pošťastilo nájsť prvé hríby modrajúce, nazývané aj sináky alebo modráky, predčasne oproti minulým rokom 7. júna. Je to vynikájúca huba do polievok, na praženicu ale mimoriadne doporučená do omáčok. Len tak ľahko sa nerozvarí.Zato ju treba dlhšie tepelne upravovať,“ vysvetlil Peter Malicher.

Dodal, že okrem radosti z nájdených hríbov ho nemilo oslovili pozostatky nespratníkov, ktoré potom dobrovoľníci zbierajú do vriec počas celého leta.

„ Z lesa som okrem košíka plného hríbov niesol aj plnú tašku porozhadzovaných plechoviek od piva a iných nápojov, sklenené fľaše a ďalšie odpadky. Tie milovník prírody v lese nenecháva,“ uzavrel Peter Malicher.

Mohlo by vás zaujať