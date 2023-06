Mladí futbalisti z Rudiny zbierali skúsenosti a zážitky na turnaji vo Francúzsku

Kysucký celok napokon v medzinárodnej konkurencii obsadil výborné piate miesto.

V dňoch 25. – 30. mája sa mladší žiaci U13 OŠK Rudina pod organizátorskou taktovkou predsedu klubu a trénera U13 Pavla Mičiana a predsedu prípravky a trénera U11 Vladimíra Nováka zúčastnili medzinárodného turnaja vo francúzskom meste Bartenheim. Turnaj Regio Alsace Sud Bartenheim 2023 mal už svoje 24. pokračovanie a zúčastili sa na ňom výbery jednotlivých regiónov vo Francúzsku.

Fungujú tam centrá výchovy mladých futbalistov (športovcov) a pre každý región sú vybudované podmienky na rozvoj nádejných futbalistov a športovcov. Športové centrá s viacerými futbalovými ihriskami a športovou viacúčelovou halou na jednom mieste sú bežnou vecou. V jednom takom komplexe – Football Club Sierentz bola ubytovaná a hrala turnaj aj výprava OŠK Rudina.

Organizácia a kvalita bola na vysokej úrovni. Hralo sa v dvoch futbalových centrách na piatich ihriskách. Domáci usporiadateľ mal výborne zvládnuté všetko, od registrácie účastníkov, zabezpečenia občerstvenia pre účastníkov, prezentáciu jednotlivých tímov až po finále a následné vyhlásenie víťazov.

Úvodná prezentácia mužstiev

Tohto turnaja sa zúčastnilo celkovo 56 mužstiev z piatich krajín (Francúzska, Švajčiarska, Slovenska, Nemecka a Belgicka). Hralo sa v štyroch kategóriách U11, U13, U15 a U17. Okrem OŠK Rudina v kategórii U13 zastupovali Slovensko aj ďalšie tri mužstvá, a to MFK Kežmarok v kategóriách U13 a U15, FMBG Zvončín v kategóriách U11, U13 a FC Veľký Kýr v kategórii U11.

V kategórii U13 nastúpilo 16 mužstiev, ktoré boli rozdelené do štyroch skupín. Naši chlapci z OŠK Rudina nastúpili v skupine C. Po náročnej ceste nenechali nič na náhodu a postupne vyhrali v skupine všetky tri zápasy a skončili na prvom mieste.

Výsledky: 27. mája 2023

Skupina C: FC Saint Denis en Val – OŠK Rudina 1:6 (1:3), EJPS3 (WU14) – OŠK Rudina 0:9 (0:5), OŠK Rudina – GJ Pays Rudipontois 6:4 (4:2).

V ten istý deň o 17:30 h odohrali Rudinčania ešte dôležitý štvrťfinálový zápas, ktorý však nezvládli v závere. Minútu pred koncom ešte viedli 2:1, ale nakoniec prehrali gólom z pokutového kopu. Chlapci boli veľmi sklamaní a radosť z víťazstiev vystriedal nekonečný plač, určite aj z únavy. Čakali ich tak zápasy v skupine o 5. – 8. miesto.



Štvrťfinále: OŠK Rudina – FMBG Zvončín – 2 : 3 (2:1)

„V nedeľu nás čakali náročné zápasy hlavne z pohľadu psychiky. Doľahla na nás únava z cestovania, ťažila nás prehra z posledného zápasu, ale túžba po víťazstve v každom jednom zápase bola dôležitejšia ako umiestnenie, o ktoré hráme. Tieto vlastnosti boli vštepované v našom klube všetkými trénermi a práve v nedeľu ich naši bojovníci splnili do bodky. Nakoniec sme sa po konečnom finálovom zápase o 5. miesto tešili z víťazstva a vtedy prišli na rad tie správne emócie: šťastie, radosť a, samozrejme, aj plač,“ povedal Pavol Mičian, tréner a predseda klubu OŠK Rudina.

Rudina na turnaji odohrala dovedna šesť zápasov, s bilanciou päť víťazstiev a jedna prehra s celkovým skóre 28:10.

„Sme veľmi radi, že minimálne pre 13 detí sme opäť vytvorili nezabudnuteľnú futbalovú spomienku a určite aj skúsenosť a motiváciu do budúcna. Veríme, že aj nepríjemná skúsenosť s tesnou prehrou v samom závere detí naučí a posunie ich vo futbalovej kariére. Toto ponaučenie ich môže posunúť nielen na ihrisku, ale aj v živote - nikdy sa nevzdávaj a vždy hraj do konca. Na záver ďakujeme organizátorom zájazdu. Sme radi, že sme sa mohli už druhýkrát zúčastniť tohto prestížneho turnaja. Ďakujeme taktiež rodičom, ktorí nám zverili svoje deti, ale aj rodičom, ktorí boli s nami a spravili nám úžasný support so skvelým povzbudzovaním,“ dodal Mičian.

Výsledky: 28. mája 2023

Semifinálový zápas o 5. – 8. miesto: GJ Doubs Centre Foot vs OŠK Rudina – 1:2 (0:1).

Finálový zápas o 5. miesto: OŠK Rudina vs Village Neuf – 3:1 (2:1).