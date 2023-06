Dobrovoľní hasiči si pripomenuli storočnicu založenia Zemskej hasičskej jednoty v Čadci

Okresná hasičská jednota v Čadci patrila medzi prvé na Slovensku.

ČADCA. Dobrovoľní hasiči z celých Kysúc si v uplynulú nedeľu pripomenuli sté výročie založenia Okresnej hasičskej jednoty, predchodkyne Územnej organizácie Dobrovoľnej požiarnej ochrany Slovenskej republiky v Čadci, ktorá vznikla 24. júna 1923. Za toto obdobie sa v dnes už Dobrovoľnej požiarnej ochrane Slovenskej republiky veľa zmenilo, no ochota pomáhať je stále rovnaká.

Osláv sa zúčastnili aj členovia hasičských zborov z Českej republiky a Poľska. Sviatočný deň začal svätou omšou v kostole sv. Bartolomeja v Čadcií, po ktorej nasledoval slávnostný sprievod mestom na Matičné námestie, kde si prítomní mohli prezrieť vystavenú historickú, ale aj súčasnú techniku.

Predseda územnej organizácie dobrovoľnej požiarnej ochrany v Čadci. Miroslav Koza zdôraznil, že za sto rokov sa zmenilo veľa vo vzťahu k hasičom, v ich technickej vybavenosti a organizovanosti.

„Ale vo vzťahu k nešťastiu sa nezmenilo nič. Rovnaké tragédie postihovali ľudí predtým aj teraz. Už pár rokov po prvej svetovej vojne založili ľudia Zemskú hasičskú jednotu, aby mohli hasiť a pomáhať tým, ktorí pomoc potrebujú. V tomto pokračujeme. Dobrovoľné jednotky dostali techniku a výstroj, ktoré im patria a užívajú ich takmer s profesionálnou zručnosťou. Dostali sa na úroveň, kedy stoja bok po boku profesionálnych jednotiek. A každý deň zasahujú pri záchrane života, zdravia a majetku občanov,“ povedal Miroslav Koza a zaželal dobrovoľným hasičom, aby sa nedali zlomiť nielen počasím, ktoré v posledných rokoch vyčíňa a prináša rôzne pohromy, ale ani rozhodnutiami politikov.

Zlepšenie spolupráce medzi dobrovoľnými hasičmi a mestom deklarovala viceprimátorka Čadce Anna Belousovová. Podľa jej vyjadrenia je pomoc pre hasičov od mesta potrebná, keďže podpora zo strany štátu hlavne za posledné tri roky bola veľmi zlá.

„Dobrovoľní hasiči pomáhajú pri požiaroch, no aj pri katastrofách, nehodách. Treba si uvedomiť, že to robia vo svojom voľnom čase, nerobia pre nárok na odmenu, ale robia to srdcom a snažia sa tu byť vždy, keď ich potrebujeme. My by sme im chceli v prvom rade pomôcť s novými priestormi pre spolkovú činnosť , no aj pri príprave projektov na rozvoj zboru. Treba podporiť aj mládež, aby nesedela doma nalepená na tabletoch a telefónoch a zapojila sa do zmysluplnej činnosti, ktorou môže byť napríklad aj členstvo u dobrovoľných hasičov,“ uviedla Belousovová.

Z rúk predseda územnej organizácie dobrovoľnej požiarnej ochrany v Čadci Miroslava Kozu si členovia dobrovoľných zborov prevzali pamätné listy aj plakety. Do ďalšej stovky hasičom zaprial aj zaslúžilý člen zboru Ladislav Dedič.

„Som rád, že som sa toho dožil. Dobrovoľné hasičské zbory vznikali z potrieb našich predkov. Život v tej dobe bol veľmi ťažký a oheň ako zlý pán začal ľuďom ničiť majetky. Preto začali vznikať spolky, ktoré na úplných začiatkoch používali striekačky ťahané na konských záprahoch. Bola tu hospodárska kríza, bola tu vojna, ktorá zlikvidovala ľudstvo, ale nikdy nezlikvidovala dobrovoľných hasičov,“ prezradil niečo z histórie Ladislav Dedič.

"Dúfam, že prvých sto rokov Zemskej hasičskej jednotky v Čadci a jej právnych nasledovníkov, je len časťou histórie. Verím, že majú pred sebou ďalšie storočie, kedy bude prosperovať, pomáhať všetkým, ktorí pomoc práve potrebujú. Tak, ako je to napísané na vašich zástavách Bohu na slávu, blížnym na pomoc,“ dodal.