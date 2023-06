Budova Základnej umeleckej školy v Krásne nad Kysucou dostane nový kabát

Moderné, zdravé a príjemné priestory musia byť štandardom pre deti aj pre vyučujúcich.

KRÁSNO NAD KYSUCOU. Základná umelecká škola (ZUŠ) v Krásne nad Kysucou vychováva viac ako šesťsto detí vo výtvarných, tanečných aj hudobných odboroch. Má zriadených aj viacero elokovaných pracovísk v obciach Dunajov, Stará Bystrica, Zborov nad Bystricou, Oščadnica aj v meste Čadca.

Budova ZUŠ pochádza zo štyridsiatych rokov a je jednou z posledných budov v majetku mesta, ktoré ešte neprešli komplexnou rekonštrukciou. Radnica získala z projektu z envirofondu sumu 140-tisíc eur, ktoré využije práve na zlepšenie vzhľadu sídelnej budovy ZUŠ. Riaditeľka ZUŠ Krásno nad Kysucou Alica Nadzamová uviedla, že rekonštrukciu fasády potrebovali ako soľ.

„Budova je z roku 1938, základná umelecká škola v nej našla svoje sídlo od roku 1970. Keďže ide o umeleckú školu, mala by mať jej hlavná budova aj určitú estetickú hodnotu. Doposiaľ prešla rekonštrukciou len vnútorná časť a interiérové vybavenie. Rekonštrukciu fasády sme potrebovali ako soľ. Je veľmi dôležitá, pretože v dezolátnom stave bol aj hromozvod, omietka už opadávala a tá, ktorá držala, bola poškodená sprejermi. Touto rekonštrukciou sa stane z budovy umeleckej školy ďalšia reprezentatívna budova v centre mesta, ktorá si zaslúži, aby sa zaskvela v plnej kráse,“ vyjadrila sa Nadzamová.

Primátor mesta Jozef Grapa povedal, že pre mladé rodiny s deťmi, ktoré žijú v Krásne, je dôležité, aby mali v meste zabezpečenú starostlivosť pre deti od materskej školy až po voľnočasové aktivity, kým sa rodičia budú venovať iným povinnostiam.

„Preto aj investujeme do obnovy budov školských aj predškolských zariadení v správe mesta, teraz prišiel čas aj na obnovu budovy ZUŠ. Vnútorné priestory prešli určitou rekonštrukciou, no napríklad okná na budove boli vymenené pred viac ako dvadsiatimi rokmi,“ poukázal Jozef Grapa s tým, že práce na rekonštrukcii sa už začali, no väčšina je plánovaná na obdobie prázd-nin.

„Nie príliš pekná budova tak dostane novú plastickú fasádu. Ideme budovu zatepliť, vymeniť okná, nainštalovať nový zdroj aj rozvody tepla, ktoré sú už v havarijnom stave,“ konkretizoval Grapa.

Základná umelecká škola v Krásne nad Kysucou vychováva mladých umelcov v rôznych oblastiach a za prácou pedagógov i žiakov ostávajú viditeľné výsledky v podobe ocenení. Aj vďaka výmene okien a oprave fasády sa po rokoch zvýši komfort výučby.

