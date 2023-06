Kamióny aj autá prekračujú povolenú rýchlosť, ľuďom praskajú domy aj nervy

Obyvatelia Poviny sú zúfalí, žiadajú radar.

POVINA. Ľudia žijúci pri medzinárodnej ceste I/11 v Povine v okrese Kysucké Nové Mesto sa pýtajú, kedy im pod oknami prestanú jazdiť stovky kamiónov.

Otravujú ich otrasy a hluk. Múry ich domov praskajú od ťažkých nákladiakov, ktorých vodiči nedodržiavajú maximálnu povolenú rýchlosť predpísanú v obci.

Za necelý rok a pol ich meracie zariadenie zaznamenalo viac ako 400-tisíc. Domáci požadujú osadiť stacionárny radar, ktorý by pomohol situáciu vyriešiť.

„Je to stále horšie a horšie. Niekedy sa nedá ani prejsť cez cestu,“ hovorí Jaromír Falát, ktorý žije dlhé roky pri spojnici Čadce a Žiliny, po ktorej prejde denne 15-tisíc automobilov. Podľa jeho slov vozidiel prechádzajúcich ich dedinou z roka na rok pribúda.

„Najhoršie je to v noci, vtedy je ten hluk kamiónov aj osobákov, ktoré prefrčia po ceste, neznesiteľný. Vnútri sa takmer nepočujeme. No sú tu aj ďalšie problémy. V našich domoch sa objavujú praskliny, už teraz vidno na múre zo strany cesty viacero puklín, padá omietka. Aj statik potvrdil, že dynamické otrasy spôsobené autami sa prenášajú do základov domov, čo znižuje ich životnosť,“ sťažuje sa Jaromír Falát.

V článku sa dočítate: Koľko percent vodičov prekročí na tomto krátkom úseku rýchlosť,

či sa meraním potvrdili prekročené hodnoty hluku a otrasov,

ako chcú ľudia riešiť praskliny v domoch,

prečo radar v obci tak skoro nebude.

Merania potvrdili zvýšené hodnoty

Na problémovom, približne 250-metrovom úseku, je päť cestných pripojení, križovatka s povinským mostom, dve autobusové zastávky a dve desiatky obytných domov.