Do škôlky v Krásne nad Kysucou môžete prihlásiť aj dvojročné deti

Deti môžu prihlásiť aj rodičia z okolia, podmienkou je dovŕšenie dvoch rokov veku ku koncu augusta.

KRÁSNO NAD KYSUCOU. Niektoré mestá a obce na Slovensku majú problém umiestniť aj 5-ročné deti, ktoré zo zákona musia navštevovať predškolské zariadenia.

Krásno nad Kysucou je slovenským unikátom. Ako jedno z mála miest na Slovensku nemá problém s umiestňovaním detí do materskej školy, dokonca aj dvojročných.

„Problém s kapacitami materskej školy, ktorý trápi množstvo samospráv na celom Slovensku, sme zodpovedne vyriešili sami. Snaha o stabilizovanie kapacity bola úspešná. Dokonca ponúkame možnosť iným obciam a obyvateľom z iných obcí, ktorým nevyhoveli pri žiadosti o umiestnenie dieťaťa do materských škôl,“ informoval primátor Jozef Grapa.

Materskú školu v časti Blažkov pripravujú na nástup detí v septembri. (zdroj: archív autora)

Podľa ďalšieho vyjadrenia primátora Krásna nad Kysucou sa investície do školských a predškolských zariadení vyplatili a od septembra bude v predškolských zariadeniach v Krásne nad Kysucou možnosť prihlasovať už deti od dvoch rokov, teda tie, ktoré do 30. augusta 2023 dosiahli vek dva roky.

„Je to možné vďaka tomu, že už dlhodobo riešime rekonštrukciu a výstavbu nových tried v našom meste. Našou prioritou je vytvárať dobré podmienky pre život v meste mladým rodinám a okrem iného je to aj možnosť umiestniť všetky detičky do materskej školy tak, aby obidvaja rodičia mohli v tejto ťažkej dobe pracovať a zarobiť peniaze na chod domácnosti. Dúfam, že táto príležitosť priláka ďalšie mladé rodiny do nášho mesta,“ dodal Jozef Grapa.

