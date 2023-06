Niektorí zákazníci preferujú osobný prístup, klientské centrum SSE sa vracia do Čadce

V zákazníckom centre budú môcť ľudia vybaviť nové pripojenie aj zmenu na odbernom mieste.

ČADCA. K desiatim klientským centrám Spoločnosti Stredoslovenská energetika, a. s., (SSE) pribudne jedenáste. Sídliť bude v Čadci a otvorené by malo byť do konca roka 2023.

Klientské centrum v meste Čadca už bolo, no bolo zrušené v roku 2006 a po jeho zrušení museli všetci Kysučania navštevovať klientské centrum v Žiline, prípadne svoje požiadavky vybavovať telefonicky cez linku zriadenú v budove mestského úradu.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Primátor Čadce Matej Šimášek vyjadril spokojnosť s tým, že po dlhých rokovaniach sa podarilo začať s prestavbou priestorov na radnici pre potreby centra, ktoré poskytne najmodernejšie a hlavne rýchle služby obyvateľom celých Kysúc.

„Je to dôsledok spolupráce medzi SSE s mestom Čadca a rovnako medzi obe strany je rozdelená aj investícia do rekonštrukcie priestorov centra. Mestský úrad je srdcom Čadce a je dôležité, aby v ňom boli dostupné služby čo najširšieho rozsahu, aby si ľudia mohli čo najviac požiadaviek vybaviť na jednom mieste,“ informoval Matej Šimášek s tým, že radnica plánuje do budúcnosti centralizáciu ďalších služieb pre obyvateľov práve v budove mestského úradu.

Prečítajte si

Prečítajte si Dobrovoľní hasiči si pripomenuli storočnicu založenia Zemskej hasičskej jednoty v Čadci Čítajte

Ako uviedla hovorkyňa spoločnosti Stredoslovenská energetika, a. s., Michaela Krivá, hlavným záujmom SSE je predovšetkým zákazník a riešenie jeho požiadaviek.

„Napriek tomu, že v dnešnej dobe už väčšinu požiadaviek vybaví zákazník prostredníctvom eZóny SSE, množstvo zákazníkov stále preferuje osobný prístup. A aj to je jedným z dôvodov otvorenia nového a moderného zákazníckeho centra,“ priblížila hovorkyňa SSE.

Doplnila, že nové zákaznícke centrum SSE bude zodpovedať najvyšším štandardom starostlivosti o zákazníka.

„Naši zákazníci si v novom centre budú môcť pohodlne vybaviť nové pripojenie alebo zmenu na odbernom mieste. Tiež budú mať k dispozícii poradenstvo napríklad o vhodnej sadzbe či už pre domácnosť alebo podnikanie a tiež dostanú viac informácií o našich ďalších produktoch a službách v oblasti využívania inovatívnych riešení pre energetickú efektívnosť, vďaka ktorým môžu ušetriť čas, ale aj peniaze,“ konkretizovala Michaela Krivá.

Mesto Čadca zároveň upozorňuje ľudí, aby v prípade návštevy mestského úradu dbali na zvýšenú pozornosť, nakoľko práce prebiehajú za plnej prevádzky úradu.

„Treba poďakovať všetkým, ktorí sa zaslúžili o to, aby sa klientské centrum SSE do Čadce vrátilo a bolo dostupné pre čo najviac ľudí. Prioritou je, aby každý obyvateľ odchádzal z mestského úradu aj zákazníckeho centra spokojný a s vedomím kvalitne vyriešenej požiadavky,“ uzavrel primátor Čadce Matej Šimášek.

Mohlo by vás zaujať