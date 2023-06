Od detstva trpela migrénami a bolesťami žalúdka. Na správnu diagnózu čakala skoro dvadsať rokov

Musela radikálne zmeniť životný štýl.

ČADCA. Lívia Melicherová sa úspešne venuje štúdiu jazykov. Dlhé roky jej však život strpčovali migrény a bolesti žalúdka. Na príčinu sa lekárom podarilo prísť až v roku 2020.

S diagnózou histamínová intolerancia (HIT) prišla aj radikálna zmena stravovacích návykov a životného štýlu.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

V úprimnom rozhovore nám Lívia prezradila, aké problémy jej ochorenie spôsobovalo, aká bola jej cesta k diagnostike, čo všetko sa po nej zmenilo a ako sa jej darí dnes, tri roky na diéte.

Silnými migrénami ste trpeli už od škôlky. Kedy ste prvýkrát navštívili lekára?

Od detstva som kvôli migrénam chodila z jedného vyšetrenia na druhé. Úprimne si ani nepamätám, kedy to bolo prvý raz.

Rodičia sa snažili robiť všetko pre to, aby zistili, prečo ma bolieva hlava. Každopádne je pravda, že moja zdravotná karta je na môj vek pomerne hrubá.

V rozhovore sa dočítate: ako Lívii nakoniec zistili diagnózu a čo nasledovalo.

čo všetko musela zmeniť ohľadom stravy a životného štýlu,

ako vyzerá jej deň z pohľadu stravovania a či sa môže stravovať v reštauráciách,

ako sa stravuje na cestách,

ako sa cíti po diéte a ako diéta ovplyvnila bolesti,

aké príznaky by ľudia nemali podceňovať,

čo je histamínová intolerancia.

Čomu vaše bolesti pripisovali?

Moje bolesti boli pripisované rôznym faktorom. Čím viac vyšetrení absolvujete, tým viac vám toho zistia.

Samozrejme, nesmieme opomenúť stres, málo vody, meteosenzitivitu, nedostatočný spánok, krčnú chrbticu a nízky tlak. Všetko sú to faktory, ktoré môžu prispievať k bolesti, no ani jeden z nich nebol hlavným problémom.

Kedy začali pribúdať ďalšie príznaky?

Hlavne v staršom veku mi pribudlo akné a ekzémy, občas bolesť brucha, veľmi zaujímavým príznakom bolo kýchanie, ktoré sa u mňa vyskytovalo vo veľkom množstve - niekedy som si kýchla aj 20-krát po sebe, hoci som nemala zistenú žiadnu alergiu.

Prečítajte si aj

Prečítajte si aj Lekári v Kysuckej nemocnici operujú ako prví na Slovensku pokles maternice novou metódou Čítajte

Až po dvadsiatich rokoch života som zistila, že nie je normálne, aby mi bolo po jedle ťažko od žalúdka. Dovtedy som si myslela, že sa tak cíti každý, od detstva som to tak mala a netušila som, že to nie je bežné, preto som to ako príznak nevnímala.

Dní s bolesťami hlavy postupom času pribúdalo. Aby ste mohli fungovať, učiť sa, športovať, museli ste užívať tabletky od bolesti. Koľko dní v mesiaci ste tak museli byť na bolesť utlmujúcich tabletkách?

Bolo to pomerne náročné, pretože na bolesť hlavy veľmi pomáha pokoj a spánok. Keď však bolesťami trpíte každý deň, musíte s tým niečo robiť, aby ste dokázali fungovať a podávať výkon.

Mala som obdobia, keď ma hlava nebolela možno jeden alebo dva dni v mesiaci. Okrem rôznych liekov na predpis som skúšala aj homeopatiká a akupunktúru, ale nič z toho mi dlhodobo nepomáhalo.

Mali ste aj také stavy, že ste sa nedokázali učiť, fungovať, športovať a museli ste jednoducho ležať?

Samozrejme, boli aj také dni. Mňa však hlava bolievala od detstva, takže som bola naučená s nejakou bolesťou fungovať bez toho, aby si to niekto všimol.

Prečítajte si aj

Prečítajte si aj Osem miest, ktoré nemôžete pri potulkách Kysucami prehliadnuť Čítajte

HIT vám zistili 5. decembra 2020. Kto na túto diagnózu prišiel? Prečo tak neskoro?

Napadlo to mojej neurologičke, ktorá ma už dávnejšie poslala na vyšetrenie. Vtedy mi však výsledky vyšli negatívne.

Intolerancie a stravovacie obmedzenia sú čoraz bežnejšie a predpokladám, že aj diagnostika ide dopredu. V roku 2020 mi alergiologička vyšetrenie opakovala a ukázalo sa, že by som predsa len mala byť na diéte.

Lívia musela radikálne zmeniť jedálniček (zdroj: Adobe stock)

Čo nasledovalo po diagnostike ochorenia?

V podstate šlo najmä o zmenu stravy. Dozvedela som sa, akú diétu by som mala dodržiavať a nastalo dlhé študovanie toho, čo môžem a čo nesmiem jesť. Prvý mesiac bol najhorší, pretože zmena bola drastická. Existuje zoznam, ktorý je zostavený aj na základe skúseností iných.