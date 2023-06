Rýchlosť a úzke zákruty. Na doskách s koliečkami zjazdili strmák na Kysuciach

Vo Svrčinovci sa prvýkrát konal skateboardový downhillový freeride pod záštitou Asociácie downhill skateboardingu.

SVRČINOVEC. Počas druhého júnového víkendu na prudkej trati vo Svrčinovci na Kysuciach odštartovala po prvýkrát v histórii Slovenska akcia pre všetkých nadšencov downhill skateboardingu.

Podujatie zorganizovali športová značka SCYTHE a Asociácia downhill skateboardingu (ADHS). Bol to víkend plný vysokých rýchlostí, úzkych zákrut. Veď jazdci dokážu na strmom zjazde dosiahnuť rýchlosť až 60 kilometrov za hodinu.

„Jednoduché to nemali ani na síce krátkej, no strmej obslužnej komunikácii k tunelu Svrčinovec. Sklon tu dosahuje až 18 percent. Pustiť sa na takýto úsek na longboarde, skateboarde či inline korčuliach, si vyžaduje veľké odhodlanie a prekonanie strachu, pretože ísť dole takto rýchlo po asfalte môže byť veľmi nebezpečné. Myslím, že celá partia skvelých ľudí, ktorým učarovala rýchlosť, si toto neziskové stretnutie poriadne užila,“ vyjadril sa jeden z organizátorov Kysuce Scythe Session 2023 Miroslav Pištek.

Na Svrčinovci sa zišla skvelá partia milovníkov rýchlosti na kolieskach. (zdroj: Ján Dobiašovský)

Podľa jeho slov, aby sa mohlo takéto podujatie uskutočniť legálne, bolo treba vybaviť množstvo povolení a absolvovať poriadnu byrokratickú tortúru. Dať dokopy všetky potrené vyjadrenia kompetentných trvalo týždne.

„Longboarding je v poslednom období prudko sa rozvíjajúci šport, ktorý láka nových a nových záujemcov. Aj keď na Slovensku je mnoho zaujímavých ciest, kde by sa podobné stretnutia nadšencov mohli uskutočniť aj súťažne, je veľmi problematické vybaviť všetky potrebné papiere, aby sa mohla uzatvoriť celá vozovka. Takzvané freeride zjazdy sú napríklad na Jankovom vŕšku, no ani vtedy nie je možné uzatvoriť cestu na niekoľko hodín,“ doplnil Miroslav Pištek s tým, že preto mnohí jazdia takzvane načierno.

„Práve vtedy hrozí najvyššie nebezpečenstvo úrazu. Jazdec môže skončiť pod kolesami automobilu, prípadne sa zraniť pri vyhýbaní sa v kolíznych situáciách,“ dodal.

Jazdci si vyskúšali aj čadčiansku pumptrackovú dráhu. (zdroj: Ján Dobiašovský)

Na dvojdňovom podujatí sa zúčastnilo viac ako tridsať priaznivcov dosiek na kolieskach z celého sveta. Nechýbali jazdci z Poľska, Bosny a Hercegoviny, Českej republiky, no zastúpenie malo aj Slovensko. Medzi Slovákmi, ktorí brúsili na rýchlom asfalte kolieska svojich dosiek, bol aj Čadčan Dominik Pištek.

„O tejto trati viem, odkedy ju dokončili, ale bolo to prvý raz, čo sme ju mohli jazdiť uzatvorenú. Kysuce zatiaľ nemali schválené zjazdové podujatie, takže by bolo skvelé vrátiť ho aj budúci rok,“ uviedol Dominik.

Ozdobou zjazdu boli Darya aj Chornaya z Bieloruska či Joshua Evans pôvodom z Nového Zélandu, ktorý patrí do top 10 World Skate Games 2022 Argentína.

O jazdcov bolo dobre postarané, takže sa mohli naplno venovať prieskumu trate, no hlavne jazdeniu.

Okrem zabezpečeného pitného režimu a výbornej pizze či ďalších jedál na nich dozerala lekárska patrola a na kopec sa mohli vyviezť autobusom, aby stihli najazdiť čo najviac. Bezpečnosť zvýšili aj balíky sena postavené pri trati, ktoré slúžili ako nárazové zóny.

Pre nováčikov bola na druhej strane kopca pripravená aj ľahšia alternatíva trate, kde im skúsení jazdci pomáhali nabrať nové poznatky a vysvetlili im, ako na tejto doske jazdiť rýchlo, no bezpečne.

Slamené balíky popri ceste slúžili ako nárazové zóny. (zdroj: Ján Dobiašovský)

Po ukončení zjazdu sa všetci presunuli do Čadce, kde otestovali pumptrackovú dráhu a na svojich doskách predviedli množstvo skokov a trikov. Organizátori si pochvaľujú disciplinovanosť všetkých jazdcov, keďže až na niekoľko menších odrenín, ktoré k tomuto rýchlemu športu patria, sa nikomu nič vážne nestalo.

Starostka Svrčinovca Renáta Majchráková verí, že organizátorov papierovačky neodradili a jazdci prídu aj v budúcom roku.

„V minulom roku som na letnej prechádzke úplnou náhodou na týchto nadšencov natrafila. Vtedy sa tam spúšťali takzvane na tajnáša. Najskôr som sa veľmi naľakala, keď som videla ten zjazd a rýchlosť, ktorou sa pustili z kopca dole. Po krátkom rozhovore s nimi som zistila, že sú to skvelí mladí ľudia, ktorých skejtovanie je životný štýl. Sme radi, že sme mohli Kysučanom ukázať aj takýto druh športu. Verím, že aj o rok bude Svrčinovec opäť sponzorom a pomocnou rukou pre týchto skejterov,“ povedala starostka Svrčinovca.

„Myslím že organizačne sa nám to podarilo celé zvládnuť veľmi dobre a ohlasy od účastníkov nám to zatiaľ len potvrdzujú. To, že sme k tomu pridali večerné jazdenie na pumptracku tomu len pridalo. Nikdy by mi nenapadlo, že práve v Čadci sa nám podarí vytvoriť akciu medzinárodnej úrovne. Určite budem rád, ak to nebola len jednorazová akcia a podarí sa nám ju v ďalších rokoch zopakovať,“ doplnil Miroslav Pištek s tým, že uvedenú akciu bolo možné zorganizovať hlavne vďaka sponzorským príspevkom formou financií a služieb.

„Všetkým sponzorom zo srdca ďakujeme,“ dodal na záver Miroslav Pištek.