Kysucký maratón napísal ďalšiu úspešnú kapitolu, tohtoročný víťaz vlani vzdal

Najrýchlejším Kysučanom bol Čadčan Patrik Jopčík.

ČADCA. Hoci už má svoj vek, stále je vo výbornej forme. Pod značkou Kysuckého maratónu sa v sobotu bežalo už 47-krát a známe bežecké podujatie zároveň oslávilo svoje 70. narodeniny. Jedna z najstarších športových akcií na Kysuciach a zároveň druhý najstarší maratón na Slovensku má svoje stále miesto v kalendári nielen slovenských atlétov a cestu na štart si aj tentoraz našli mnohí.

„Štyridsiaty siedmy ročník odštartoval za ideálneho počasia. Na štart dospelých sa postavilo cez dvesto pretekárov, maratóncov, polmaratóncov aj členov štafety. Zároveň sme privítali okolo sedemdesiat detí v rámci minimaratónu. V porovnaní s ostatnými ročníkmi je to perfektná účasť, veľmi sa z toho tešíme. Maratón je opäť medzinárodný, pretože tu máme bežcov z Poľska, Českej republiky, ale aj z Nemecka či z Estónska. A, samozrejme, špičku zo Slovenska na čele s Jožkom Urbanom,“ vyslovil spokojnosť hlavný organizátor Milan Pollák, predseda Klubu Kysuckého maratónu (KKM).

Štartová listina obsahujúca stovky mien naprieč všetkými vekovými kategóriami dáva tušiť, že samotnému výstrelu zo štartovacej pištole predchádza dlhá a dôkladná príprava.

„Čo sa týka prípravy maratónu, je to drina,“ potvrdil predseda KKM. „Ľudia si možno ani nevedia predstaviť, čo všetko to obnáša. Ide o veľa technických vecí, o povolenia na trasu, zabezpečenie ľudí, od policajtov až po dobrovoľníkov. Tých na maratóne pracuje sedemdesiat až osemdesiat, sú rozdelení na občerstvovačkách, v cieli, pomáhajú s prezentáciou bežcov či ako rozhodcovia.“

Hlavný program, samotný beh, doplnili aj ďalšie programové vsuvky ako hudobné vystúpenie Capkovcov, vystúpenie súboru tanca JOJA, kysuckých mažoretiek či rôzne stánky v okolí cieľovej rovinky.

Spomínali sme, že Kysucký maratón si tento rok pripomína i okrúhle jubileum. Viac prezradil Milan Pollák: „Kysucký maratón vznikol v roku 1953. Založil ho ešte ako študent doktor Anton Blaha s priateľmi. Vtedy sa bežalo deväť ročníkov na Starú Bystricu. Po obnovení po dvadsiatich rokoch trasa smerovala z Čadce do Vysokej nad Kysucou a naspäť. Posledných šesť ročníkov sme dali trasu znovu na Starú Bystricu. Premávka na hlavnej ceste na Vysokú je veľmi frekventovaná, sú na nej železničné priecestia, takže z hľadiska bezpečnosti je trasa na Starú Bystricu oveľa výhodnejšia.“

Triumf na Kysuckom maratóne mu chýbal

No a aký bol finiš 47. ročníka? Na polovičnej trati triumfoval Tomáš Michalec z Maratón klubu Rajec s časom 1:12:51 hod., medzi ženami Denisa Zemaníková z KKM Čadca s časom 1:34:56 hod. Maratónsku trať najrýchlejšie zvládol tohtoročný favorit Jozef Urban (Urban Running Team), jeho výsledný čas mal hodnotu 2:46:54 hod. Na druhom mieste finišoval Patrik Jopčík z MKŠS AK Kysucké Nové Mesto so stratou 23 minút na víťaza. Spomedzi žien bola najrýchlejšia Sylvia Šebestian (BKJG Žilina) s časom 3:14:55 hod.

„Ráno som si myslel, že budú ideálne podmienky. Vravel som si, že zbehnem dobrý čas. Ale okolo desiatej som zhodnotil, že to asi nebude môj super výkon,“ zneli prvé slová celkového víťaza Jozefa Urbana po tom, čo prekročil cieľovú čiaru a postavil sa pred zástupcov médií. „Bežal som viac-menej na istotu, keďže minulý rok som to vzdal. Tento rok som chcel zvíťaziť. V podstate som nemal krízu, občerstvoval som sa po piatich kilometroch, čo bolo super. Dával som si pozor najmä medzi 30. a 35. kilometrom, v tom úseku, kde som mal vlani krízu. Tento rok som si dal na to pozor, mal som vlastného cyklistu, všetko som si kontroloval. Išiel som na pohodu, na istotu. Teší ma, že som si zbehol tohtoročný čas.“