Chirurgické rukavice vymenili za pracovné. Oddychovú zónu Kysuckej nemocnice budovali lekári aj sestry

Slúžiť má nielen pacientom, ale aj návštevníkom nemocnice.

ČADCA. Návštevy v nemocnici zväčša nebývajú príjemnou záležitosťou. Či už čakáte na vyšetrenia, alebo idete na návštevu k svojim blízkym, ktorí ležia na nemocničnom lôžku, nemocničný vzduch príjemné pocity vzbudzuje snáď len na pôrodníckom oddelení.

To si uvedomuje aj personál nemocnice. Dali teda hlavy dokopy a myšlienka vybudovania oddychovej zóny pre nemocničných pacientov naberala reálne kontúry.

„Myšlienkou skrášlenia átria sme sa zaoberali už dávnejšie, no prednosť mali iné priority. Momentálne však nemocnica napreduje a my sme sa mohli pustiť do skrášľovania vonkajších priestorov,“ prezradil riaditeľ nemocnice Martin Šenfeld.

Príjemné prostredie teší pacientov aj návštevy

Vedenie nemocnice teda oslovilo záhradných architektov v okolí, aby našli čo najlepšie možnosti skrášlenia spoločných priestorov.

„Všetko sme sa snažili robiť po svojej línii, bez míňania finančných prostriedkov. Areál nemocnice skrášľujú zamestnanci vo svojom voľnom čase, za čo im patrí obrovská vďaka. Vysadili sme zeleň, trávu a postupne sme formovali dnešnú podobu átria,“ vysvetlil riaditeľ.