Hudobníčka Karin Ann ako herečka v seriáli o holokauste. V závere nakrúcania sa vzdala vlasov

Na dôležité témy poukazuje aj v hudobnej tvorbe.

Rodáčka z Kysúc Karin Ann, preslávená i v zahraničí ako hudobníčka, sa už dlhodobo venuje aj herectvu a naberá svoje prvé skúsenosti zo sveta filmu.

V posledných mesiacoch zaujala zahraničných filmových tvorcov a filmových agentov, čoho výsledkom sa stala práve ponuka na účinkovanie v seriáli Tetovač z Auschwitzu.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

„Karin si veľmi váži príležitosť stvárniť jednu z postáv v seriáli o holokauste, pretože holokaust považuje za tému, o ktorej treba hovoriť, aby sa história neopakovala. Aj vo svojej hudobnej tvorbe sa vždy snaží poukazovať na dôležité témy,“ uvádza jej PR manažérka Adriana Nievelt s tým, že všetky jej skladby nesú posolstvá o dôležitých či tabuizovaných témach, o ktorých je potrebné hovoriť nahlas.

Prečítajte si aj

Prečítajte si aj Jej tvár svietila na Times Square, boduje aj v Hollywoode. Rodáčka z Kysúc sa inšpiruje každodennou realitou Čítajte

To isté platí aj o spomínanej hereckej úlohe, ktorú sa rozhodla prijať: „Karin chce nasmerovať pozornosť mladej generácie k tejto ére v histórii, pretože je podľa jej názoru obzvlášť dôležité, aby hrôzy holokaustu neboli zabudnuté.“

Podľa slov manažérky stvárnila Karin jednu z menších vedľajších postáv. Detaily ale zatiaľ prezrádzať nesmú.

Ako si však fanúšikovia 20-ročnej speváčky mohli všimnúť, v súvislosti so seriálom si nechala ostrihať vlasy, a to priamo na pľaci. Nevyžadovala si to však jej rola, urobila tak na záver nakrúcania ako prejav solidarity a úcty jednak k obetiam holokaustu, ale i k svojim hereckým kolegom a kolegyniam.

Skutočný príbeh tetovača z Auschwitzu: Tetovač z Auschwitzu je príbeh dvoch obyčajných ľudí, ktorí žili v neobyčajnom čase, pozbavení nielen slobody, ale aj dôstojnosti, mien a totožnosti. Laleho výpoveď hovorí o tom, čo všetko museli robiť, aby prežili. Je to román, ktorý vychádza zo skutočného príbehu Laleho a Gity Sokolovovcov. Dvoch slovenských Židov, ktorí prežili koncentračný tábor Auschwitz-Birkenau a po vojne si našli nový domov v Austrálii. Zdroj: SITA

Pre svoju osobnosť, talent, originalitu či spôsob zachytávania reality v skladbách boduje aj na hudobnej scéne. Čoskoro, 24. júna vystúpi aj v Prahe, v rámci festivalu Metronome Prague 2023 začínajúcom dnes.