Čadca sa premenila na rozprávku. Magický program okúzlil divákov aj okoloidúcich

Deti zo Spojenej školy predviedli nádherné vystúpenie.

ČADCA. Palárikove námestie sa v stredu 21. júna premenilo na rozprávkovú krajinu. Okrem kráľovnej a kráľa nechýbali všetci obyvatelia hradného dvora.

Žiaci Spojenej školy ukázali všetkým, že sa dokážu popasovať s úlohami ako praví bojovníci, a to aj napriek skutočnosti, že kvôli svojim hendikepom denne prekonávajú mnohé bariéry a ťažkosti.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Spev a tanec detí upútal nie len rodičov, ale aj okoloidúcich, ktorých rozprávkový program vtiahol do čarovného sveta fantázie a dobrých koncov.

Posledné mesiace školského roka sa niesli v duchu príprav na hudobno-tanečný program Spojené kráľovstvo. Program pripravili učiteľky Špeciálnej základnej školy Gabika Golisová a Katka Kučišová, ktorým pomáhali aj ďalší učitelia a asistenti.

Prečítajte si aj

Prečítajte si aj Chirurgické rukavice vymenili za pracovné. Oddychovú zónu Kysuckej nemocnice budovali lekári aj sestry Čítajte

Spoločnými silami pod vedením učiteľky Ľudky Pištekovej žiaci vytvorili krásne rozprávkové kulisy a spolu s ďalšími rovnako zanietenými pedagógmi si vytvorili masky a program.

V rámci vystúpenia sa škola poďakovala manželom Machovčákovcom za ich dlhoročnú podporu.

„Kto by nemal rád rozprávky? Veď aj my dospelí si ich radi pozrieme. Naši žiaci chceli urobiť radosť svojim blízkym, rodičom, starým rodičom, kamarátom, kamarátkam a veru sa im to aj podarilo. Nejednej mamičke sme zbadali slzu na líčku alebo nás očaril oteckov úsmev na tvári. Naša rozprávka bola o človiečikoch z nášho Spojeného kráľovstva, ktorí dokážu tancovať, spievať, hrať a najmä sa tešiť zo života takého, aký je. A my sa zase tešíme z toho, že máme v škole takéto šikovné deti.“ povedala riaditeľka školy Ivana Řeháčková.

Spojená škola v Čadci

Spojená škola na Palárikovej ulici v Čadci sa venuje výchove a vzdelávaniu žiakov so zdravotným znevýhodnením. V priestoroch školy sa vzdelávajú deti s mentálnym, telesným, viacnásobným hendikepom aj deti s autizmom.

Mohlo by vás zaujať

Mohlo by vás zaujať Od detstva trpela migrénami a bolesťami žalúdka. Na správnu diagnózu čakala skoro dvadsať rokov Čítajte

Názov Spojená škola je preto, že je v nej viacero škôl: Špeciálna základná škola, Základná škola pre žiakov s autizmom, stredná Praktická škola a v Kysuckej nemocnici s poliklinikou je na detskom oddelení ďalšia Základná škola. Okrem toho sa v prípravných ročníkoch školy vzdelávajú aj žiaci, ktorí sa pripravujú na prijatie do základnej školy.

Vo všetkých spomenutých školách pracujú špeciálni pedagógovia, logopédi, fyzioterapeut a psychológ.