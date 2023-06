Ženské práva sú ľudské práva. Je dôležité uvedomiť si rodovú rovnosť

Pozvánka na výstavu, ktorá potrvá do konca júna.

SLOVENSKO. Mnoho žien a dievčat na celom svete stále čelí diskriminácii. Od rodovej nerovnosti sa odvíja mnoho problémov, ktoré neúmerne zasahujú ženy a dievčatá.

Či už je to násilie vo vzťahoch, sexuálne násilie, nižšie platy, nedostatočný prístup k vzdelaniu či neadekvátna zdravotná starostlivosť a mnoho iného.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Tieto problémy by tu však nemuseli byť, keby sme sa na svet naučili pozerať inak.

Aké by to ale bolo, keby sme všetci mali právo slobodne rozvíjať svoje schopnosti a vyberať si z rôznych možností bez obmedzení rodovými rolami? Aké by to bolo, keby sme rozdielnosť medzi nami nepovažovali za niečo, čo nás rozdeľuje, ale spája?

„Je veľmi dôležité, aby si ľudia uvedomili rodovú rovnosť. Impulz k takémuto zamysleniu vám môže poskytnúť aj naša výstava Ženské práva sú ľudské práva,“ hovorí Tatiana Brnová, riaditeľka Občianskeho združenia Žena v tiesni.



Výstavu nájdete v centre Martina pri Pražiarni kávy a potrvá do konca júna.